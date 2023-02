Dva zápasy doma, dvě těžké porážky. Horší vstup do druhé fáze KNBL Královští sokoli snad ani nemohli mít. Po sobotě se už osamostatnili v tabulkovém podpalubí. A to znamená jediné: strašák v podobě sesunu do baráže nabírá stále větších rozměrů.

Hradecký tým sice vyslal do boje novou posilu, kterou je argentinský křídelník Cavallero. Jenže oproti poslednímu zápasu chyběl hbitý srbský rozehrávač Solević. A když se k tomu přidá delší absence hvězdného Autreyho, psychika týmu je na dně a nemůže to prostě šlapat.

Proti Hanákům se Sokoli hned v úvodu dostali do ztráty. V průběhu druhé čtvrtiny se jim sice podařilo skóre otočit a byli ve vedení (39:35), ovšem to bylo jen na chvilku, do kabin už šli s osmibodovým mankem. Z toho se po přestávce Východočeši nedokázali vzpamatovat a zápas skončil jejich debaklem.

„Bohužel se nám nepodařilo vyhrát. Chyběl nám ústřední rozehrávač. Měli jsme tragický vstup do utkání. Když už to vypadalo, že se z toho dostaneme, tak nám soupeř zase odskočil. Musíme na sobě zapracovat,“ uvedl Lubomír Peterka, trenér hradeckého družstva.

„Olomoucko je tým, který musíme porážet, pokud chceme zachránit ligu. Takhle hrát nejde, potřebujeme vyhrávat. Hanáci sice trefili množství střel, ale to nemění nic na tom, že musíme zlepšit obranu. Vypadl nám mozek hry, Adam Goga se snažil, co měl síly, ale nestačilo to. Olomoucko bylo lepším týmem,“ doplnil křídelník Sokolů David Škranc.

Kooperativa NBL, skupina A2 – 2. kolo

Královští sokoli Hradec Králové - BK Redstone Olomoucko 72:97 (21:27, 42:50, 61:71). Body: Škranc 22, Šturanović 15, O. Peterka 13, Cavallero 10, Goga 6, Prskalo 5, Dvořák 1 - Feštr 26, Friday 18, Kněžević 16 (13 doskoků), Vučičevič 15, Moten 12, Halada 5, M. Welsch 5. Rozhodčí: Vyklický, Linhart, Vávrová. Trojky: 7:12. Trestné hody: 8/3 – 22/17. Doskoky: 34:38. Fauly: 20:18. Diváci: 255.

Další výsledek: SK Slavia Praha - USK Praha 64:77.

Tabulka nadstavby

1. USK Praha 24 12 12 1930:1843 50.0

2. Slavia Praha 24 7 17 1801:1964 29.2

3. Olomoucko 24 5 19 1917:2153 20.8

4. Hradec Kr. 24 4 20 1678:2074 16.7