Cykloman, to je úctyhodná tradice, která se blíží ke dvěma dekádám existence. Organizátoři připravili na letošek obvyklou desítku podniků, v nichž není žádná novinka. Je to sázka na jistotu, na dlouhodobou popularitu jednotlivých zápolení různého charakteru, která mají dát odpověď na otázku, kdo je tím nejlepším a nejuniverzálnější cyklistou Moravské Třebové a jejího blízkého a vzdálenějšího okolí. V úloze obhájce titulu se představí šampion Jiří Kadidlo.

Do 18. ročníku seriálu Cykloman se jeho účastníci pustí jako tradičně v polovině měsíce dubna silničním prologem, který se jezdí na trase mezi Moravskou Třebovou a Křenovem. Na konci téhož měsíce se ke slovu dostanou ti, jejichž doménou je jízda na horském kole a vychutnají si terénní časovku.



Jediným květnovým podnikem v rámci seriálu je unikátní orientační závod dvojic, který v sobě kombinuje cyklistiku na silnici i v terénu se schopností rychlého rozhodování a orientace v okolí Moravské Třebové. Do prázdnin potom „cyklomani“ stihnou ještě jedno pravidelné zápolení, kterým bude městské cross country na atraktivní trati v zákoutích Moravské Třebové.



V červenci se do města sjedou bikeři doslova z celého Česka, protože Moravskotřebovský cyklomaratón není jenom podnikem domácího seriálu, ale akcí s přesahem do cyklistické mapy Čech, Moravy a Slezska. Srpen patří po dlouhá léta všem vyznavačům sportovní všestrannosti. Nejprve tedy přijde na řadu triatlon Paperman, po něm duatlon Powerman Kunčina.



Podzim, to bývá Babí léto, klasický cross country závod s letošním termínem v polovině září. Silničáři se dostanou ještě jednou ke slovu zkraje října, časovka jednotlivců se většinou jezdí mezi Linharticemi a Chornicemi.

O neodmyslitelné finále se postará další moravskotřebovská specialita v podobě závodu do strmého vrchu na konci října. Takový tedy bude letošní seriál Cykloman.

Z POLIČKY DO SEDLIŠŤ

Pohár Českomoravské vrchoviny si také vydobyl dobrou pozici mezi cyklistickými nadšenci v regionu. Obhájce prvenství František Groulík a jeho vyzyvatelé se do osmého ročníku pustí v květnu na Poličském cross country.



Následovat bude závod MTB Rosna ve Svitavách, časovka v Osíku u Litomyšle, Sádecká pila, Mikuláš Cup ve Vraclavi, moravskotřebovské Babí léto, které je součástí obou dvou seriálů, a na konci září závod Okolo Sedlišť u Jimramova.