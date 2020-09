Je to jedna z nejprestižnějších akcí svého druhu na starém kontinentu. Cyklistický Závod míru nejmladších, jehož 44. ročník se na silnicích v Jevíčku a okolí koná od 4. do 6. září, je vrcholnou evropskou akci kategorie kadetů.

O tom svědčí pohled do dějin, vždyť v regionu Malé Hané závodily a vítězily ty největší osobnosti české i mezinárodní cyklistiky, mimo jiné trojnásobný světový šampión Peter Sagan, král jevíčských májových etap z roku 2006.

VŠECHNO NADVAKRÁT

Ano, májových. Závodu míru vždy přináležel květnový termín, jenže v letošním koronavirovém roce není ve sportovním světě nic normální, tudíž pořadatelé byli nuceni podnik, jenž má pevné místo v českém i mezinárodním cyklistickém kalendáři a v evropském porovnání nemá rozsahem i úrovní srovnání, přeložit.

Což není legrace, každý, kdo někdy organizoval silniční cyklistický závod, nadto etapový, dobře ví, o čem je řeč. „Závod se připravuje řadu měsíců dopředu, takže bylo nutné mnoho záležitostí řešit v letošním roce vlastně dvakrát. Schválení závodu, policejní a silniční povolení tras a uzavírek, zajištění zdravotnických služeb, ubytování a strava pro zhruba tři stovky závodníků a doprovodu, to je jen část toho, co byl nutné řešit opakovaně,“ zdůrazňuje předseda TJ Cykloklub Jevíčko Jan Finsterle.

ŠPANĚLÉ SNAD PŘÍŠTĚ

Snad každé výraznější akce, a nejenom sportovní, se dotýkají vládní opatření, omezení cestování a další trable. Jevíčská cyklistika není v tomto ohledu pochopitelně výjimkou. „Ve startovní listině evidujeme 176 mladých cyklistických nadějí z evropských zemí. Jaká však bude její konečná podoba, kolik závodníků se sejde na pátečním startu a potom bude tři dny na Jevíčsku skutečně vzájemně soupeřit, to je otázka, na kterou neznáme odpověď. A bohužel je mimo naše možnosti ji jakkoliv ovlivnit,“ je si Finsterle vědom.

Dopředu je zřejmé, že se „covid problémy“ na startovním poli 44. ročníku Závodu míru nejmladších negativně projeví. „Omezení či národní epidemiologická opatření zabránily ve startu závodníkům z Norska, Srbska a Španělska. Silný kolektiv ze Španělska měl mít v Jevíčku historickou premiéru a měl výrazně obohatit tradičně vysokou sportovní kvalitu pelotonu,“ mrzí předsedu TJ Cykloklub Jevíčko.

„Věřím však, že všechny uvedené země, a třeba i některé další, u nás přivítáme v roce příštím. Nyní je ale nutné respektovat všechna doporučení a nařízení, sport v tomto případě zkrátka musí ustoupit nebezpečí nákazy,“ chápe Finsterle nastalou situaci.

POČETNÝ PELOTON

Také samotná organizace dozná nutných změn, s nimiž se jednotlivé zúčastněné výběry budou muset popasovat. „I v tomto směru bude letošní ročník netypický. Všechny startující týmy obdržely mimo informací o závodu samotném rovněž informace o nařízených hygienických opatřeních, jakými jsou limitovaný počet lidí při prezenci, poradách, povinnost nošení roušek, zvýšený apel na používání desinfekce a podobně,“ uvedl Jan Finsterle.

Trikoty: žlutý (celkové pořadí), zelený (bodovací soutěž), puntíkovaný (vrchařská soutěž), bílý (ročník 2005), modrý (nejlepší Čech), růžový (nejlepší cizinec)

Nedojde-li k dalším nenadálým restrikcím, měli by se od pátku to neděle na malohanáckých silnicích představit mladí cyklisté (15 – 16 let) z Česka, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Litvy, Rakouska, Maďarska, Belgie, Nizozemska, Německa a Dánska. A právě Dány nutno počítat mezi největší favority, protože jsou to právě cyklisté z této země, kteří v posledních letech v Jevíčku často kralují, z posledních dvanácti ročníků jich opanovali polovinu.

Na peloton čeká obvyklá porce kilometrů rozvržená do pěti etap, které ho zavedou na všechna ikonická místa Závodu míru nejmladších. V pátek odpoledne se tak bude mimo jiné stoupat na legendární Hartinkov, kde je situována vrchařská prémie první kategorie, sobotní královská čtvrtá etapa zase prověří cyklisty v kopcích na Prostějovsku a Blanensku. A v neděli dopoledne všechno definitivně „rozsekne“ časovka jednotlivců, jejíž trasa a délka se řadu let nezměnila.

„Se Závodem míru je tradičně spojen i kulturní program. Letos jsme museli bohužel přistoupit k jeho omezení a rozsah akcí pro veřejnost bude v menším rozsahu než v minulých letech. V plánu však zůstává závod dětí mateřských a základních škol ulicemi města,“ připomněl Jan Finsterle, že v Jevíčku myslí i na cyklistický potěr.

Itinerář 44. ročníku

1. etapa (pá): prolog v Jevíčku na 1,55 km (start v 10:00).

2. etapa (pá): slavnostní zahájení v 15:30 v Moravské Třebové (náměstí TGM), start 16:00 v Linharticích (Rozstání – Moravská Třebová – Dlouhá Loučka – Křenov – Březina – Jevíčko – Biskupice – Chornice – Vranová Lhota – Hartinkov – Šubířov – Jaroměřice – Biskupice – Jevíčko, délka etapy 82 km).

3. etapa (so): start v 9:50 ve Velkých Opatovicích, okruhy mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi (délka etapy 23 km).

4. etapa (so): start 16:00 v Úsobrně (Skřípov – Konice – Jesenec – Šubířov – Skřípov – Úsobrno – Šubířov – Pohora – Horní Štěpánov – Úsobrno – Jevíčko, délka etapy 80 km).

5. etapa (ne): časovka jednotlivců, Jevíčko – Smolná – Bělá – Březina a zpět, start 9:00 v Jevíčku (ulice A. K. Vitáka), délka etapy 15,5 km.