Příští program (pátek 8. října, 19.00): Zlín vs. Svitavy.

Tuři Svitavy vs. Basketbal Olomouc.Zdroj: Basketbal Svitavy

Tím byl scénář k dalšímu průběhu duelu napsán, domácí měli hru plně pod kontrolou a hosté se z počáteční smršti částečně vzpamatovali. Třicetibodový rozdíl ve skóre tudíž odpovídal dění na palubovce, ačkoli devět minutých trestných hodů a devatenáct ztracených míčů nejsou čísla, z nichž by mohl mít trenér Peter Bálint radost. Zatím se však stále nenašel protivník, jenž by jeho svěřence pořádně prověřil.

Tuři Svitavy vs. Basketbal Olomouc. | Foto: Basketbal Svitavy

