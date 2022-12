TJ Svitavy – TJ Spartak Velké Meziříčí 3:1 (20, 22, -20, 19)

Adam Čížek: Na úvod turnaje nás čekalo Velké Meziříčí, jehož tým tvoří mladší kluci, ale velmi šikovní a bojovní. Nebyl to zcela náš nejlepší zápas, byli jsme v křeči a hráli pod tlakem, což vedlo k nervozitě a zbytečným chybám. Zápas jsme ale zvládli nakonec ve čtyřech setech vyhrát.

Podívejte se na několik rozeher z tohoto utkání:

Zdroj: Radek Halva

TJ Svitavy – VK Ostrava 3:2 (-17, 25, 19, -12, 8)

Adam Čížek: Silný soupeř, který nakonec spolu s námi postoupil do druhé skupiny. Na začátku nás poměrně zaskočil, naši kluci byli nevyrovnaní a zbytečně se hned kvůli každé chybě naštvali, což snižovalo úroveň hry celého týmu. Postupně jsme se ale uvolnili a začali hrát naši hru, což přineslo ovoce. Zápas se sice rozhodl až v tie-breaku, ale byl to velmi krásný volejbal z obou stran. Dobře jsme bránili v poli a k vidění byla spousta krásných výměn, za což jsem byl hrozně rád. Jak kluci na hřišti, tak fanoušci vytvořili skvělou atmosféru, ve které se také hrálo úplně jinak. Za toto utkání jsem byl na kluky velmi pyšný.

TJ Svitavy – SKV Ústí nad Labem 3:1 (13, 14, -23, 20)

Adam Čížek: První dva sety jsme soupeři nedali moc šancí, ve třetím setu jsme polevili, což se nám vymstilo a prohráli ho. Čtvrtá sada byla do půlky setu tahanicí, ale koncovku jsme nakonec dokázali skvěle zvládnout.

TJ Svitavy – TJ Slavia Hradec Králové 3:1 (22, -19, 19, 21)

Adam Čížek: Poslední zápas s Hradcem Králové byl zase trochu nervóznější. Dělali jsme více chyb a nedohrávali míče, které jsme měli složit. Kluci z Hradce dobře přihrávali, což nám dělalo v obraně problém, ale vždycky se vlastními chybami v útoku vyházeli, což nám pomohlo k výhře.

„Pokud jsme hráli uvolněně a bojovně, tak jsme hráli to, co jsme chtěli a díky tomu vítězili. Někdy ale máme ještě výpadky. Celkově to byl určitě povedený víkend. Ukázalo se i to, že můžeme střídat kohokoliv a dokáže do zápasu bez problému naskočit, aniž by to mělo vliv na herní úroveň týmu. S bilancí čtyř výher jsme z prvního místa postoupili do vyšší skupiny. Tu budeme hrát v lednu v Brně, kde se střetneme se silnými celky SGLD Brno, Black Volley Beskydy, VK ČEZ Karlovarsko a VK Ostrava. Do té doby nás čeká spousta práce,“ zhodnotil úspěšné vystoupení svých svěřenců trenér Čížek.

Sestava TJ Svitavy: nahrávači: Michal Bělka, Ondřej Adamec, smečaři: Antonín Pelíšek (kapitán družstva), Josef Meluzín, Jan Šudoma, blokaři: Matěj Drdla, Vladislav Hruška, Dominik Rokl, Jakub Žižka, univerzálové: Daniel Rokl, Jakub Klika, libero: Matěj Šudoma, Lukáš Tichý.

Zdroj: Radek Halva

Konečné pořadí turnaje: 1. TJ Svitavy (11 bodů), 2. VK Ostrava (8), 3. TJ Slavia Hradec Králové (6), 4. TJ Spartak Velké Meziříčí (3), 5. SKV Ústí nad Labem (2).