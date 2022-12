Svědky velkého florbalového obratu byli diváci, kteří navštívili krajské divizní derby v České Třebové. Domácí Orlicko-Třebovsko prohrávalo se Svitavami po dvaceti odehraných minutách čtyřgólovým rozdílem a ještě v polovině utkání 2:5, ale zbytek zápasu se odehrál pod jeho taktovkou. Do konce druhé části bylo skóre srovnané a v závěrečné završil domácí výběr zvrat, díky němuž bral důležité tři body v souboji rivalů ze spodní poloviny tabulky. „První třetina sice byla v naši režii, ale soupeř jednoduše trestal naše chyby, hráli jsme naivně a složitě. Od druhé třetiny jsme zjednodušili hru a začali se snadno prosazovat,“ řekl trenér vítězů Jiří Typl. „V utkání se nám vydařila pouze první část. Ve druhé postupně domácí vyrovnali hru a ve třetí třetině dokonali obrat. Hrozně moc nás mrzí, že jsme soupeře dostali do zápasu sami vlastními chybami,“ konstatoval vedoucí trápícího se svitavského družstva Vít Sauer.

Litomyšlští hráči bojovali o udržení pozice v TOP 3 proti kvalitnímu soupeři z Brna. V zajímavém, rušném a velmi bojovném střetnutí (12 vyloučení) platilo, že každý chvilku tahal florbalovou pilku. O tom ostatně svědčí i několik otoček ve vývoji skóre (1:2, 4:2, 4:5). Domácím vůbec nevyšel nástup do třetí dvacetiminutovky, kdy rychle přišli o nadějný náskok a nakonec byli rádi, že se jim dvě minuty před koncem podařilo alespoň vyrovnat. Prodloužení tři na tři vypadá ve florbale poněkud prazvláštně a těžko říci, jakou vyšší atraktivitu do tohoto sportu vneslo… Gól v něm nepadl a jako šikovnější nájezdníci se prezentovali Hornets, jimž v základní hrací době rozhodčí neuznali gól z trestného střílení. V rozstřelu o druhý bod si dali větší pozor. „Utkání jsme odehráli jako na houpačce. Výborné pasáže jsme prokládali velice slabými. Musíme se z toho pro příště poučit,“ glosoval asistent trenéra Marttin Klejch.

Neuznaný gól Brna z trestného střílení:

Zdroj: Radek Halva

Jediný proměněný nájezd domácích v rozstřelu:

Zdroj: Radek Halva

Vystoupení dalších dvou regionálních klubů nabídla poněkud divočejší výsledky. Vysoké Mýto vyhrálo ve Světlé nad Sázavou úvodní periodu 8:2, což někdy vystačí i na celý duel. V tomto případě se však hrálo ještě dalších 40 minut, tenhle úsek paradoxně vyhrál domácí nováček, ale celkový součet vyzněl pro hosty. „Viděli jsme oboustranně rychlé a bojovné utkání. Ve druhé polovině zápasu jsme trochu ztratili střeleckou produktivitu, ale musíme být spokojení,“ hodnotil jejich vedoucí Jindřich Večeře. Letohrad na půdě znojemských mladíků doplatil na příliš průchozí zadní řady, takže v atraktivní přestřelce tahal neustále za kratší konec. „Výsledek vypadá příšerně, ale předvedený výkon byl celkem dobrý,“ uvedl trenér Petr Adamec.

DIVIZE D – 12. KOLO: Florbal Litomyšl – Hornets Brno FBC ZŠ Horní 5:6 SN (1:1, 3:1, 1:3 – 0:0, 0:1). Branky Litomyšle: Petr 2, M. Háp, Kulhavý, Macek. FbK Orlicko-Třebovsko – FBK TJ Svitavy 9:6 (0:4, 5:1, 4:1). Branky: Šmíd 3, Dryml, Horák, Jurco, Kapoun, Langer, Vaněk – Vašák 3, Hynek, Pešl, Prudil. Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou – FTC Vysoké Mýto 8:12 (2:8, 4:2, 2:2). Branky Vysokého Mýta: Kobr 4, Lesák 3, Rašek 2, Knypl, Pavlák, Vaňásek. TJ Znojmo LAUFEN CZ U23 – FBC Letohrad Orel Orlice 13:7 (4:2, 4:2, 5:3). Branky Letohradu: Kovařík 2, Kuklík 2, Derka, Majvald, Pokorný.

Další výsledky: FBK Atlas Blansko – Andone SK Jihlava 10:6, FBC Mohelnice – FBC Skuteč 9:2.

Pořadí:

1. Blansko (12 utkání/35 bodů), 2. Znojmo (10/27), 3. Litomyšl (12/24), 4. Mohelnice (11, 24), 5. Hornets Brno (12/21), 6. Vysoké Mýto (12/17), 7. Jihlava (12/16), 8. Orlicko-Třebovsko (11/14), 9. Letohrad (12/12), 10. Svitavy (12/12), 11. Skuteč (12/6), 12. Světlá nad Sázavou (12/3).

Další program:

Letohrad – Orlicko-Třebovsko (so, 18.00), Svitavy – Litomyšl (so, 19.00), Vysoké Mýto – Znojmo (so, 19:30).