Takový vstup do zápasu si Tuři rozhodně nenaplánovali. Po necelých čtyřech minutách je musel kouč Pivoda poprvé svolat k time outu, chvíli nato se dostali do dvouciferného manka (11:21), s nímž se potom potýkali po celý poločas, maximálně se ve druhé čtvrtině rozdíl vyšplhal na sedmnáct bodů. Zejména hbitý Skinner dělal z jejich obrany v úvodu trhací kalendář, zatímco Svitavští si jen těžko vytvářeli slušné pozice k ohrožení koše.

Brzy po zahájení druhé periody na ně navíc dopadla další morová rána, kapitán Marko neudržel po jednom z verdiktů sudích nervy na uzdě a po diskvalifikační chybě zamířil do šatny. Ovšem paradoxně možná právě tenhle moment Tury trochu „nastartoval“, před přestávkou konečně vyhnali Medvědy z jejich komfortní zóny, donutili je k chybám, získali několik míčů, povedly se jim rychlé kontry a tak nebyla nakonec osmibodová ztráta na ukazateli ze svitavského pohledu po dvaceti minutách tak hrozná, jak to v některých pasážích vypadalo.

Jenže to by nesměl přijít třetí kvartál, který Tuři zahájili úsekem 6:14 a rázem se ocitli tam, kde před pár minutami byli, tedy v mínusu dosahujícím k patnácti bodům. Konkrétně to bylo na startu závěrečné čtvrtky znovu o sedmnáct. A v těchto cifrách se utkání také dohrálo, protože Tuři se svojí středeční střeleckou (ne)pohodou nebyli schopni podstatnější bodové šňůry a Kolín si bez větší námahy kontroloval postupový výsledek.

Dojem z utkání lze nejlépe shrnout asi tak, že středočeskému týmu stačil k úspěchu proti nevýrazným a matně hrajícím Turům průměrný výkon. Nikdo ze svitavského celku nevybočil svojí hrou z celkové šedi, ostatně ani třiašedesát nastřílených bodů nemohlo na nic zářného stačit.

A před utkáním tolik diskutované téma trojek? Soupeři jich vypálil celkem pětašedesát (Kolín 40, Svitavy 25), takže v tomto ohledu nezklamali, ovšem s úspěšností jen k pětadvaceti procentům, takže tohle klíčový faktor nebyl.

Miroslav Sodoma, trenér Kolína: Jistě už v této fázi sezony byla znát i únava, ale my zahráli takticky, to co nám soupeř dával a co jsme potřebovali. Možná pro diváka to nebyl tak atraktivní zápas, ale důležitý je výsledek. Máme postup a z něj ohromnou radost. Brali jsme si horší střely a ne vždy dělali pohyb, jaký jsme měli, ale to se stává. I když se Svitavy snažily nedávat nám v první fázi trojkové střely, hned v první čtvrtině jsme dali tři trojky. Soupeř bránil jinak než dřív a my jsme dávali zpod koše. Zápas odtud zahájil Lee Skinner, který bodoval, a nebyl tak důvod to měnit. V semifinále nás čeká těžký soupeř. S Pardubicemi to zatím máme 1-1, a když jsme tak blízko, chceme se o to finále porvat a získat tak ještě výraznější historický zápis do naší kroniky.

Lukáš Pivoda, trenér Svitav: Byl to pro nás všechny velký zmar. To, co jsme předvedli hlavně na útočné polovině, bylo samozřejmě zapříčiněno vyloučením Romana Marka, bez kterého jsme jako bez nohy. Přesto to náš výkon v útoku neomlouvá. Někteří hráči jen ukazovali, že si nezaslouží být na palubovce, když při absenci Romana měli převzít otěže utkání, což je velmi smutné. Naše tristní trojková střelba 22 procent je strašlivá a kolik jsme zahodili šoupáků zpod koše, to ani nejde spočítat. To byly aspekty naší porážky a toho, proč jsme byli o poznání horším týmem. Pokud jde o vyloučení Romana, tu situaci jsem neviděl. Někdo tam Romana strčil a on škaredě spadl. Nevím, co řekl rozhodčímu, jestli to bylo na vyloučení třináct minut po začátku. Asi to rozhodčí vyhodnotil, jak to cítil, jestli to bylo správné, nebo ne, není na mně, ale samozřejmě šlo o hrozné ovlivnění zápasu.

Huyndai Final 8 českého poháru, čtvrtfinále:

BC Geosan Kolín – Dekstone Tuři Svitavy 79:63 (23:15, 41:33, 62:45)

Body: Skinner 19, Číž 17, Petráš 8, Křivánek 8, Wallace 8, Novotný 7, Machač 5, Jelínek 5, Novák 2 – Johnson 12, Bujnoch 11, Welsch 11, Svoboda 8, Pinkston 8, Slezák 8, Marko 5. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Záruba. Fauly: 16:13. Diskvalifikační chyba: 13. Marko (Svitavy). Trestné hody: 10/9 – 11/7. Trojky: 10:6. Doskoky: 48:42. Hráno bez diváků.

Semifinálové dvojice (sobota 13. února):

Nymburk vs. Hradec Králové, Pardubice vs. Kolín.