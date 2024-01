Čtrnácté vítězství v rytmu exhibice. Svitavští basketbalisté zase ukázali sílu

My čekali jaro a zatím přišel mráz, zpívali Fešáci ve své populární písni Jaro. My čekali drama a zatím přišla exhibice, dal by se tento text adaptovat na utkání 17. kola prvoligové soutěže basketbalistů mezi druhými Svitavami a čtvrtou Opavou. Opakování podzimního dvakrát prodlouženého souboje se nekonalo ani náhodou, Tuři omlazenou sestavu soupeře jednoznačně přehráli bezmála třicetibodovým rozdílem.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa