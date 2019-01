Svitavy – Jednotlivec nebo kolektiv, který získá největší podporu od čtenářů, bude mezi vyhodnocenými na slavnostním galavečeru, který se koná v úterý 22. ledna v Tylově domě v Poličce. Pro zapojení se do hlasování stačí maličkost: vyplnit hlasovací kupon, který vychází v Deníku (poprvé 31. prosince), a doručit jej do redakce.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců regionu Svitavska za rok 2017 v Tylově domě v Poličce. | Foto: Deník/Petr Šilar

Anketa Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska za rok 2018 vstupuje do závěrečné fáze. V nejbližší době se sejde odborná komise, která rozhodne o jménech a pořadí všech laureátů v jednotlivých kategoriích.



Ke slovu se ale při vyhodnocení ankety jako tradičně dostáváte i vy, naši čtenáři.



Jenom a pouze vaše hlasy určí, kdo se stane sportovní hvězdou Svitavského deníku za rok 2018. Podpořte proto svoje oblíbené sportovce!



Stačí si vybrat z předloženého seznamu nominovaných jednotlivců a družstev, řádně vyplnit hlasovací lístek, který vychází v tištěném Deníku, a nejpozději do 14. ledna jej doručit do redakce Svitavského deníku (náměstí Míru 65/33, 568 02 Svitavy).



Ten ze sportovců, který obdrží nejvíce hlasů od čtenářů, si převezme ocenění v průběhu galavečera v Poličce.

Nominace

JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ

Petr BARTOŠ

(motokros, Orion Racing Team Litomyšl)



Tomáš BUBENÍK

(soutěže sportovních modelů lodí, Jevíčko)



Martin DOUBEK

(automobilové závody, Orion Racing Team Litomyšl)



Jan HAVRAN

(extrémní běžecké závody, Atletika Polička)



Lenka JŮZOVÁ

(karate, Karatedo Němčice)



Vojtěch KOZÁK

(atletika, TJ Jiskra Litomyšl)



Zdeněk KRÁL

(hasičský sport, SDH Trpín)



Barbora LAŇKOVÁ

(Motokros, Orion Racing Team Litomyšl)



Roman MARKO

(basketbal, Dekstone Tuři Svitavy)



Lukáš MOHAUPT

(motoskijöring, Orion Racing Team Litomyšl)



Jonáš NEDVĚD

(motokros, Orion Racing Team Litomyšl)



Zdeněk OŠŤÁDAL

(motokárové závody, Autoklub Moravská Třebová)



Jakub PAULÍČEK

(hasičský sport, SDH Široký Důl)



Pavel PEŠEK

(triatlon, SBR TRI Team Litomyšl)



Denisa TŘÍSKOVÁ

(kulturistika, (Slovan Moravská Třebová)



Lenka VEJDĚLKOVÁ

(extrémní závody Spartan Race, Bystré)



Marek ZECHA

(hasičský sport, SDH Vranová Lhota)

JEDNOTLIVCI – DOROST

Karolína ADAMOVÁ

(silový trojboj, TJ Svitavy)



Martin BÍNA

(atletika, Slovan Moravská Třebová)



Ondřej DOLEČEK

(fotbal, TJ Svitavy)

Markéta HÁJKOVÁ

(cyklistika, Slovan Moravská Třebová)



Hana HÁJKOVÁ

(atletika, Slovan Moravská Třebová)



Anna KAŠPAROVÁ

(karate, Karate-do Litomyšl)



Václav MAČÁT

(travní lyžování, Slovan Moravská Třebová)



Šimon NĚMEC

(cyklistika, Cyklo Ski klub Polička)



Petr RATHOUSKÝ

(motokros, Orion Racing Team Litomyšl)



Zuzana ŠAFÁŘOVÁ

(cyklistika, Cyklo-Ski klub Polička)



Hana ŠTRUMFOVÁ

(karate, Karate Polička)

JEDNOTLIVCI – ŽACTVO

Nikola BÁRTOVÁ

(jezdectví, Jezdecký klub Markéty Bártové)



Annabel BROKEŠOVÁ

(bowling, ABB Vidlatá Seč)



Viktorie BROKEŠOVÁ

(bowling, ABB Vidlatá Seč)



Charlene CRHOVÁ

(plavání, TJ Svitavy)



Eliška ČERVENÁ

(atletika, TJ Svitavy)



Jan FALTÝNEK

(cyklistika, Cyklo-Ski klub Polička)

Lucie KODYTKOVÁ

(jezdectví, JK Hřebčín Suchá)



Natálie JANDÍKOVÁ

(plavání, Sportsteam Litomyšl)



Daniel LETÝ

(plavání, TJ Svitavy)



Karolína MACHOVÁ

(skateboarding, SK8 Slalom Polička)



Lukáš MARTINŮ

(skateboarding, SK8 Slalom Polička)



Petr MARTINŮ

(skateboarding, SK8 Slalom Polička)



Vojtěch STODOLA

(atletika, TJ Svitavy)



Ondřej ŠVANDA

(šachy, TJ Štefanydes Polička)



Filip TRNKA

(travní lyžování, Slovan Moravská Třebová)

Kristýna VEVERKOVÁ

(jezdectví, JK Hřebčín Suchá)



Jaroslav VOSTŘEL

(letecké modelářství, LMK Litomyšl)



Natálie ZIKMUNDOVÁ

(twirling, TJ Jevíčko)

KOLEKTIVY – DOSPĚLÍ

Dekstone Tuři Svitavy

(basketbal)



HC Slovan Moravská Třebová

(hokej)



SBR TRI Team Litomyšl

(triatlon)



TJ Sokol Dolní Újezd

(volejbal ženy)



VPS Novabrik Polička

(sálový fotbal)

KOLEKTIVY – DOROST

Adfors Basket Litomyšl

(basketbal juniorky)



TJ Svitavy

(fotbal dorost U17)

TJ Svitavy

(volejbal junioři)

TJ Štefanydes Polička

(šachy)

KOLEKTIVY – ŽACTVO

ABB Vidlatá Seč

(bowling junioři)



Adfors Basket Litomyšl

(basketbal žáci U12)

Basketbal Svitavy

(basketbal minižáci U11)



HC Slovan Moravská Třebová

(hokej mladší žáci)



Sportsteam Litomyšl

(plavání)



TJ Svitavy

(atletika žákyně)



TJ Svitavy

(tenis)

VETERÁNI

Jitka HODÁŇOVÁ

(cyklistika, SK Prima Polička)



Ladislava MARKOVÁ

(triatlon, SK Orbea Czech Masters Svitavy)



Ivo STRNAD

(atletika, TJ Jiskra Litomyšl)



Iva VEJDĚLKOVÁ

(extrémní závody Spartan Race, Bystré)

TRENÉŘI

Milan BOUČEK

(atletika, TJ Svitavy)



Michael HAVLÍK

(atletika, Slovan Moravská Třebová)



Daniel MAČÁT

(travní lyžování, Slovan Moravská Třebová)



Lubomír RŮŽIČKA

(basketbal, Dekstone Tuři Svitavy)

REGIONÁLNÍ TRENÉŘI

Martin LIPENSKÝ

(tenis, TJ Svitavy)



Josef LEBRUŠKA

(fotbal, TJ Jiskra Litomyšl)



Radek VYMĚTAL

(basketbal, BK Jevíčko)

KRAJÁNEK

Tomáš HOLEŠ

(fotbal, FK Jablonec)



Jakub MAREK

(triatlon, Konrad Tools Team Brno)

MIMOŘÁDNÝ VÝKON

FARMTEC TEAM

Jana BRÝDLOVÁ

Patrik TMĚJ

(extrémní běžecké závody, Rock Point Horská výzva)

HANDICAPOVANÍ

Vladimír MATURA

(stolní tenis, SK DNZ Bystré)



SK DNZ Bystré

(fotbalové družstvo)

ZVLÁŠTNÍ CENA RSS

SDH Široký Důl

(hasičský sport)



SK Kometa Polička

(hokejbal, mistři světa Karel Geba a Matěj Štefka, vicemistr světa Ondřej Tobiáš)