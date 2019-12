Tuři neprohrávají se soupeři ze závěru tabulky. Tohle konstatování vlastně platí už dva roky a platí nadále, i když na brněnské palubovce byli téměř na kolenou.

Ve chvíli, kdy se utkání zdálo z jejich pohledu ztracené, však přece jenom nalezli skulinku, kterak se procpat k desátému vítězství v sezoně a samostatnému třetímu místu v lize.

Bylo to tedy ovšem s pořádnou klikou.

O ní mohli Svitavští mluvit už v prvním poločase. Že z něho vyčarovali téměř rovnovážné skóre (42:40), to byl svého druhu malý zázrak. Do zápasu totiž vstoupili špatně a stav 28:13 vypadal strašidelně.

„Brno odvádělo v první čtvrtině výbornou práci na obranné polovině a nutilo nás do těžkých střel. Ve druhé čtvrtině jsme hru zlepšili, především v útočné produkci, a do kabiny jsme šli ze ztrátou dvou bodů, což byl ještě skvělý výsledek,“ uznal svitavský kouč Lukáš Pivoda.

Po změně stran se zdálo, že Tuži pozvolna získávají kontrolu na utkáním, ale soupeře zlomit nedokázali a ten se v nástupu do poslední periody chytil několika trojkami v řadě.

S blížícím se závěrem začal úřadovat Roby, do svitavského koše sypal jeden míč za druhým, nicméně ani jeho exploze Brňanům nepomohla. Vedení 82:77 na začátku poslední minuty jim nestačilo. Další body nepřidali, zato Svitavy jich trefily šest.

Nejprve O'Brien z pole a po něm Crandall z trestných hodů, tedy z činnosti, která Tury zatím hodně trápí. Teď ale ze čtyř čtyři proměnil a hosté jásali nad výhrou, v nímž sami přestávali věřit… Nadto ještě nedovolil soupeři poslední zakončení, když po oddechovém čase vystihl jejich rozehrávku.

Brněnského trenéra Lubomíra Růžičku rozhodující Crandallova akce a odpískaný faul rozběsnila doběla, což dal po utkání nahlas najevo bez ohledu na hrozící postih. „Kluci bojovali, makali, když budeme takto pracovat, bude to dobré. Myslím, že nevyhrál lepší tým, ale tým, který měl z nějakého důvodu štěstí. Je smutné, že to nerozhodli hráči, ale rozhodčí, který koncovku vzal do svých rukou. Vzít si dvě vteřiny před koncem takový hvizd za vyrovnaného stavu? To byl prostě jen hvizd do neznáma. Hráč najede do čtyř, náš hráč stojí bokem, má dvě ruce nahoře, střelec to zahodí někam za desku a pískne se faul…,“ zlobí se Růžička.

„Ve všech kolech jsme zatím předváděli velmi dobrou práci na doskoku, teď jsme na něm vyhořeli a málem nás to stálo zápas. Koncovka je vždy o štěstí a tentokrát to naštěstí vzal Eugene Crandall na sebe a proměnil šestky,“ uvedl Lukáš Pivoda.

„Vůbec jsme nezachytili začátek, toto se nesmí stávat. Poté, co jsme Brno dokázali dotáhnout, jsme si ho nechali utéct podruhé. Domácí měli také výraznou převahu na doskoku. Souhlasím, že jsme vyhráli proto, že jsme měli víc štěstí. Nemyslím, že bychom byli lepší,“ hodnotil rozehrávač Turů Eduard Kotásek.

„Velká škoda byla posledních pěti minut. V útoku jsme dokázali dobře najít volné pozice, Davell Roby výborně pracoval v dolním postavení, ale během deseti vteřin jsme hned dostali laciný koš na druhé straně, čímž jsme Svitavy nechávali ve hře. V posledních třiceti vteřinách jsme měli zastavit svitavský tlak. A k tomu se váže to, že já jako zkušenější hráč bych měl být na hřišti a ne sedět na lavičce kvůli faulům,“ vyjádřil se brněnský pivot Jakub Krakovič.

Tahle koncovka zkrátka z paměti aktérů jen tak nevymizí…

15. KOLO:

mmcité1 Basket Brno – Dekstone Tuři Svitavy 82:83 (26:13, 42:40, 58:59)

Body: Roby 19, Stegbauer 16, Smithson 13, Krakovič 9, Jokl 8, Nehyba 6, Kozina 5, Novotný 3, Farský 3 – Dodd 16, Crandall 15, Marko 14, O'Brien 14, Puršl 10, Kovář 7, Kotásek 4, Slezák 3. Rozhodčí: Kec, Vondráček, Ulrych. Fauly: 21:25. Pět chyb: Krakovič, Jokl – Dodd. Trestné hody: 20/15 – 24/17. Trojky: 11:8. Doskoky: 45:35. Diváci: 374.

Další výsledky:

Hradec Králové – USK Praha 95:85, Olomoucko – Pardubice 82:69, Brno – Svitavy 82:83, Ostrava – Kolín 101:89, Nymburk – Děčín 102:84, Ústí nad Labem – Opava (neděle, 17:00).

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (100.0), 2. BK Opava (92.9), 3. Dekstone Tuři Svitavy (66.7), 4. BK JIP Pardubice (60.0), 5. Sluneta Ústí nad Labem (57.1), 6. BK Olomoucko (56.3), 7. USK Praha (50.0), 8. BK Armex Děčín (40.0), 9. Kingspan Královští sokoli Hradec Králové (26.7), 10. NH Ostrava (20.0), 11. mmcité1 Basket Brno (13.3), 12. BC Geosan Kolín (13.3).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. BK Olomoucko (neděle 29. prosince, 18:00, hala Na Střelnici).