Český juniorský rekord, k tomu potvrzený limit na evropský šampionát a navíc vstupenka na srpnové mistrovství světa v ruské Kazani! Takový počin si z polského padesátimetrového bazénu odvezl student pardubického Sportovního gymnázia a odchovanec královéhradeckého plavání Daniel Gracík, který závodí od roku 2019 za SCPA Pardubice.

Povedlo se mu to na trati 50 metrů motýlek, kde zaplaval české maximum 24,20 a vymazal tím z rekordních listin dvanáct let starý čas Tomáše Plevka. „Nebudu nic nalhávat, před závody jsem se necítil vůbec dobře, ale vše je o hlavě. Jsem rád, že mám splněné limity na juniorské mistrovství Evropy i světa Se svojí nejsilnější tratí 50 metrů motýlek jsem nejvíce spokojen. Sice mi chyběla hodina spánku kvůli změně času, roztrhly se mi plavky před startem a přesně na moji rozplavbu se urvala lajna, ale český rekord padl. Takhle to mělo být, byla to nejen velká zkouška, jak jsem na tom s hlavou, ale i obří zkušenost,“ svěřil se s prvními dojmy nový český juniorský rekordman.

Jeho čas je v letošních juniorských evropských tabulkách aktuálně třetí nejrychlejší, takže ani na šampionátu starého kontinentu nebude bez šance na vynikající výsledek. K tomu však povede jen tvrdá tréninková dřina…

Gracíkovi se dařilo rovněž v ostatních startech, ve všech si zlepšil dosavadní nejlepší osobní výkony (50 a 100 m znak, 50 m volný způsob). Čas na znakařské padesátce 26,28 také znamená splněný limit pro účast na juniorský evropský šampionát, který se koná v polovině července v Římě.

Nejen Daniel Gracík ukázal v Lublinu dobrou formu. Výprava pardubického plaveckého klubu čítala v Polsku celkem devět členů (Jan Čejka, Pavel Janeček, Daniel Gracík, Jiří Chalupník, Jan Teplý, Maxim Havlena, Kateřina Burianová, Kateřina Laňková, Natálie Jandíková).

Reprezentant Jan Čejka testoval svoji výkonnost na všech třech znakařských distancích – ve své hlavní disciplíně 200 m dohmátl v čase 2:01,63 na druhém místě jen těsně za B limitem na mistrovství Evropy v Budapešti. Na 50 (26,09) a 100 m (55,87) potom skončil čtvrtý.

Velmi dobrý závodní víkend prožila v Polsku Natálie Jandíková. Litomyšlská plavkyně se na startovní bloky postavila pětkrát a čtyřikrát z toho byl vylepšený osobní rekord: 50 m prsa (33,13), 100 m prsa (1:13,54), 50 m motýlek (32,36) a 200 m polohový závod (2:34,35). A nadto na prsařské dvoustovce (2:38,57) dohmátla těsně za osobákem.

Nejlepší životní výkony si na východě Polska vyplavala také Kateřina Burianová na 50 a 100 m volný způsob. Padesátku zvládla v čase 27,55, stovku poprvé v dlouhém bazénu zaplavala pod hranici jedné minuty (59,91).

U ostatních pardubických plavců se projevil značný tréninkový i závodní deficit, který kvůli pandemii covid-19 bohužel nadále mají.