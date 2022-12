Utkání opět ztratilo do poločasu jakýkoli náboj, co se týče hledání vítěze, druhá polovina hrací doby byla čirou svitavskou exhibici a hosté vyhráli tuto pasáž 61:17. Za pozornost stojí také poměr týmové užitečnosti. Zatímco Tuři se složili na celkové číslo 143, tak domácí na 11. A to se jednalo o souboj družstev z horní poloviny tabulky… Domácí házeli za celou dobu dva trestné hody (!), naopak Svitavy si mimo jiné vylepšily trojkovou úspěšnost, z perimetru pálili s úspěšností 56 procent.