Svým způsobem by se dalo říci, že o osudu utkání rozhodlo prvních pět a půl minuty. Domácí odskočili na 14:4 a na podobném rozdílu se skóre drželo prakticky po celý zbytek duelu. Ráz prvního poločasu udal Číž, který zničil Tury za dvacet minut čtyřiadvaceti body (!). Navíc hosté se nemohli trefit z dálky (trojky do přestávky 14/1). Nebylo tedy divu, že si Středočeši drželi poklidné vedení celkem v pohodě.

Po přestávce se sice Číže podařilo trochu zpacifikovat, ale to zase začal úřadovat jeho kolega Skinner (oba se složili celkem na 59 bodů). I Tuři našli produktivního střelce především ve Slezákovi (kupodivu nakonec soupeře přetrojkovali), jenže povětšinou to bylo pověstné tahání horkých kaštanů…

Jakkoli vypadá konečný výsledek jako drama, tak tento dojem zakrývá skutečnost, že Tuři dali dvě trojky v posledních vteřinách hry, jinak se do těsnějšího kontaktu přes veškerou snahu nedostali. Škoda, kolínská palubovka nebyla ani pro současné Svitavy nedobytná, leč potřebná sportovní forma se pořád ne a ne dostavit.

„Vítězství Kolína bylo zasloužené zejména za první poločas, kdy na hřišti vládl pouze jeden hráč, a to Adam Číž. Hrál výborně, trefoval těžké střely a dostal se do pohody,“ uvedl svitavský trenér Lukáš Pivoda.

„Po změně stran jsme ho přibrzdili změnou obrany, ale míč si sebral Lee Skinner, vzal si Kolín na záda a dával nám koš za košem. My na to neměli absolutně žádnou odpověď. Ještě jsme se dostali do zápasu, ale bohužel si pochvalu nezasloužíme ani za jednu čtvrtinu, především na obranné polovině. Řekli jsme si, že tu chceme udržet vysoké tempo, chceme hrát rychle do protiútoku, a pokud je technický zápis správně, tak jsme dali přesně nula bodů z rychlého protiútoku. A takhle se vyhrát nedá,“ kroutil hlavou kouč Pivoda.

„Přestože nás Svitavy v závěru dotahovaly, tak si myslím, že výhra byla určitě zasloužená a že jsme si to pohlídali, protože hosté dali dvě trojky v posledních deseti sekundách vinou naší nižší koncentrace. Soupeř nás zlobil na útočném doskoku, my nehráli s takovou energií jako v předchozích utkáních, tím více jsme za vítězství rádi,“ konstatoval kolínský stratég Miroslav Sodoma.

19. kolo:

BC Geosan Kolín – Dekstone Tuři Svitavy 84:80 (21:13, 45:32, 64:51)

Body: Číž 33, Skinner 26, Machač 9, Novotný 9, Dlugoš 3, Wallace 2, Jelínek 2 – Slezák 23, Dragoun 16, Johnson 11, Svoboda 9, Marko 8, Bujnoch 8, Sehnal 3, Goga 2. Rozhodčí: Blahout, Kec, Jedlička. Fauly: 14:20. Trestné hody: 16/10 – 10/7. Trojky: 10:13. Doskoky: 35:44. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

BK Opava – Královští sokoli Hradec Králové 80:61, BK JIP Pardubice – ERA Basketball Nymburk 91:97, Basket Brno – NH Ostrava 86:50, USK Praha – BK ARMEX Děčín (18. ledna), BK Olomoucko – Sluneta Ústí nad Labem 76:90.

Pořadí:

1. Nymburk (94.4), 2. Opava (88.2), 3. USK Praha (62.5), 4. Kolín (61.1), 5. Brno (55.6), 6. Ústí nad Labem (42.1), 7. Pardubice (42.1), 8. Hradec Králové (42.1), 9. Děčín (38.9), 10. Svitavy (36.8), 11. Ostrava (26.3), 12. Olomoucko (16.7).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. BK Olomoucko (sobota 23. ledna, 17:00, SH Na Střelnici).