V roce 2019 nastalo v českém sportovním karate několik významných změn a jedna z nich se týká i systému nominací na republikové mistrovství. Na tento vrchol domácí sezony je nyní ještě „o chlup“ složitější postoupit.

Z litomyšlského oddílu se ovšem i tak podařilo nominovat dvěma závodnicím: Anně Kašparové a Ivě Holomkové.

„Obě děvčata však nastoupila v září na vysoké školy a tak většinu jejich času zabralo studium. Bylo proto dopředu jasné, že tentokrát se nebudou konat takové medailové žně jako v minulém roce ,“ byl si dobře vědom trenér Karatedo Litomyšl Jiří Smékal.

Anna Kašparová, která se v létě v Hradci Králové stala mistryní světa organizace SKIF, si nominaci na šampionát zajistila na posledním kole Národního poháru, a to ve třech kategoriích: kumite ženy do 21 let nad 68 kg, kumite ženy nad 68 kg a kumite ženy bez rozdílu hmotnosti (BRH). Iva Holomková postoupila na MČR z kvalifikačního turnaje, kde si vybojovalo nominaci v kategorii žen bez rozdílu hmotnosti.

BOJ O CENNÉ KOVY

Mistrovství České republiky v karate se konalo v Praze v hale na Podvinném mlýně a do eliminace jako první nastoupila Anna Kašparová v ženské kategorii nad 68 kg. Letos poprvé byl na MČR použit nový systém „každý s každým“, až potom se čtyři nejlepší utkávají v semifinále a finále. „Anička absolvovala čtyři utkání, každé v trvání tři minuty, prodloužená zápasová doba byla další novinkou. První zápasy byly pro ni hladkou záležitostí, až v tom posledním eliminačním se potkala s Hanou Dostálovou, kterou porazila minulý rok ve finále. Ani letos Hanka naši závodnici nezdolala a Anna Kašparová se mohla připravovat na boj o medaili, jejíž hodnotu měl určit další duel,“ popisoval kouč Smékal.



Semifinálové souboje se odehrávaly za účasti kamer České televize, která rozhodující fázi turnaje vysílala v přímém přenosu. Na litomyšlskou závodnici čekala Radka Tesařová (SK Karate Spartak Hradec Králové), která se na tatami vrátila po mateřské přestávce. „Radka je velice zkušenou a tvrdou závodnicí, na svém kontě má řadu mezinárodních úspěchů, takže proti sobě stály neohrožené mládí a dlouholetá zkušenost. Anička zápas zahájila aktivně, ale bohužel její kop na hlavu nebyl dotažený a slibná akce skončila bez bodu. Naopak Radka v dalších sekundách potrestala chyby naší závodnice, která se příliš přiblížila a odkryla, a získala dva body. Aničce se ještě podařilo snížit stav na 1:2, ale více se jí nepovedlo,“ uvedl trenér Smékal. Tesařová si konec pohlídala a postoupila do finále (v něm podlehla zmíněné Haně Dostálové z Liberce), Kašparová získala pro Litomyšl bronz.

ÚNAVA SE PROJEVILA

Anna Kašparová nastupovala také v kategorii žen bez rozdílu hmotnosti. Skupina, ve které závodila, byla doslova nabitá velkými jmény, hned v úvodním kole se statečně poprala s Lucií Veithovou z českobudějovického velkoklubu. „Lucie je v současnosti mezi ženami nejlepší českou karatistkou, přesto Anička dlouho vedla a nakonec prohrála pouze o jediný bod, přičemž zápas byl dramatický do poslední vteřiny,“ chválil trenér. Ve svém druhém vystoupení porazila reprezentantka litomyšlského klubu další českobudějovickou konkurentku Magdu Tušlovou.



Do třetího kola přece jen zasáhla únava po mnoha absolvovaných zápasech a také trocha nervozita. Aby totiž postoupila do semifinálové části, musela vyhrát. Svedla s Petrou Vávrovou (SK Kamizawa Karate) naprosto vyrovnaný zápas, ale na konci se štěstí přiklonilo ke zkušenější soupeřce. Při nerozhodném skóre rozhodlo, že soupeřka získala první bod na svoji stranu. V této kategorii tak Anna Kašparová skočila na pátém bodovaném místě.



Zbývá ještě soutěž kumite žen s věkovým omezením do 21 let, kde Anna Kašparová vybojovala krásnou druhou příčku za Alicí Anderlovou (SK Warriors Karate) a domů si tedy přivezla dvě medaile.



Druhé zástupkyni Karatedo Litomyšl Ivě Holomkové se na letošním republikovém mistrovství bohužel zdaleka nedařilo tolik jako před rokem a v nabité konkurenci se neprosadila. Mezi ženami BRH si připsala sedmou pozici.

SPORT I ŽIVOT

„Jen píle a vůle po vítězství nestačí, zejména když jsou síly vyrovnané. Ve sportu je potřeba také trocha štěstí a to se tentokráte přiklonilo k soupeřkám. Ale i tak může být Anna Kašparová se svými výkony spokojená. Ohlédnu-li se zpět za sezonou, tak naše závodnice dosáhla skvělých úspěchů nejen na poli sportu a cesty karate, ale i v životě, kde nyní dostane přednost náročné studium lékařské fakulty. Anička může být příkladem pro všechny mladé,“ zdůraznil Jiří Smékal.