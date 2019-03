V sobotu 16. 3. se losují základní skupiny nadcházejícího mistrovství světa. Hráči se téměř do jednoho shodují, že nechtějí evropský celek, protože s těmi hrají pořád. „Nejvíce bych si přál domácí, protože z prvního koše je to nejhratelnější soupeř, navíc je to záruka plné haly. Takže by to spojilo atraktivitu s možností je porazit. Já už hrál proti Číně na její půdě na univerziádě a ta atmosféra byla skvělá, že mi to hodně utkvělo v paměti a chtěl bych si to zopakovat. S evropskými týmy hrajeme často, tak by bylo fajn potkat někoho jiného,“ říká Vojtěch Hruban.

K němu se přidává s podobným přáním Tomáš Vyoral. „Sice by to pro nás bylo kruté, ale určitě bych si chtěl zkusit zahrát proti Americe. Do NBA se člověk jen tak nedostane a proti takovým hráčům si jen tak nezahraje. Takže bych si to chtěl vyzkoušet, i když by to pro nás asi byl krutý výsledek. Případně pak proti domácí Číně, kdy by mohla být dobrá atmosféra. Jsou tam i africké týmy, které budou jistě skvěle atleticky disponované. Každý soupeř bude těžký. Asi by ale pro nás bylo zajímavější zahrát si proti neevropským týmům, protože proti soupeřům z Evropy hrajeme pořád. Takže by bylo fajn, vyzkoušet si stylů co nejvíce,“ přibližuje Vyoral.

Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga jsou nasazeni v pátém z osmi košů. Mají tak jistotu, že budou nalosováni do skupiny A, C, E a G. Los jim přiřadí soupeře z košů 1, 4 a 8. Ve čtvrtém koši jsou Portoriko, Turecko, Dominikánská republika a Venezuela. V osmém koši pak Japonsko, Jordánsko, Tunisko a Pobřeží slonoviny. Ten nejzajímavější první koš pak skrývá týmy jako USA, Čína, Francie či Španělsko.

Los o kompletním složení skupin rozhodne v sobotu v 11:30 českého času. Přímý přenos vysílá ČT Sport.

Nasazení do losovacích košů

1. koš – skupiny A, C, E, G: Čína (pořadatel), USA, Španělsko, Francie

2. koš – sk. B, D, F, H: Srbsko, Argentina, Litva, Řecko

3. koš – skupiny B, D, F, H: Rusko, Austrálie, Brazílie, Itálie

4. koš – skupiny A, C, E, G: Portoriko, Turecko, Dominikánská republika, Venezuela

5. koš – skupiny A, C, E, G: Německo, Česká republika, Polsko, Írán

6. koš – sk. B, D, F, H: Kanada, Černá Hora, Filipíny, Korea

7. koš – skupiny B, D, F, H: Nigérie, Senegal, Nový Zéland, Angola

8. koš – skupiny A, C, E, G: Japonsko, Jordánsko, Tunisko, Pobřeží slonoviny

Skupina A – Peking, skupina B – Wuhan, skupina C – Guangzhou, skupina D – Foshan, skupina E – Šanghaj, skupina F – Nanjing, skupina G – Shenzhen, skupina H – Dongguan

Mistrovství světa v Číně startuje 31. srpna a skončí 15. září.