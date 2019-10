Dvakrát za sebou sklidil v konečném účtování „bramborovou“ úrodu a ze svých ambicí nehodlá slevit. K určitým změnám v klubu přes léto došlo a k té nejpodstatnější na trenérské židli, kam zasedl dosavadní asistent LUKÁŠ PIVODA. S odhodláním, které je cítit s celého klubu, se chce pokusit posunout ho na vytoužené medailové pozice. Alibistická slova od něho neuslyšíte i z toho důvodu, že příprava se Turům po všech stránkách vydařila a před premiérou v Děčíně vládne optimismus.

Říká se „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Jak těžko bylo Turům v přípravném období? A věříte, že vašim svěřencům bude naopak „lehko“ v ostrých zápasech?

Co se týká náročnosti tréninků, ať už na atletickém ovále, v posilovně nebo přímo na basketbalovém hřišti, tak si troufám říci, že náročnost byla opravdu vysoká. Postupně se však z hrubé přípravy ubíralo a všechno směřovalo ke startu nové sezony. Takže nic nebylo přehnané. Celý tým vše zvládl a odváděl velmi solidní práci.

Odehrála se příprava plně podle vašich představ, nebo jste se v jejím průběhu potýkali s komplikacemi?

Žádné větší komplikace jsme naštěstí řešit nemuseli. Ale když je člověk náročný na sebe i na svoje hráče, tak není nikdy úplně spokojený. Ostatně kdyby bylo vše již v přípravě podle našich představ, tak by to bylo až moc jednoduché… Nicméně celkově hodnotíme společně s asistenty přípravu pozitivně.

Co vám ukázala odehraná série přípravných střetnutí?

To, na čem můžeme naši hru stavět, i to, na čem musíme pracovat. A to, že žádného soupeře nelze podcenit a je potřeba hrát každé utkání s maximální energií. Hned v prvním zápase přípravy nám to názorně předvedl Hradec Králové. Byli jsme sice v nekompletní sestavě bez tří důležitých hráčů, ale ani to nás neomlouvalo z předvedeného výkonu. Poté jsme však všechna zbylá utkání dokázali vyhrát a budovat si tím vítěznou mentalitu.

Jakým basketbalem se budete chtít v lize prezentovat? Soudě podle přípravy se zdá, že hodně ofenzivním, možná s vyšším počtem obdržených, ale zato s pořádně vysokým počtem nastřílených bodů…

Chceme se prezentovat co nejrychlejším přechodem do útoku s co nejvyšším možným počtem zakončení v zápase. Samozřejmě to musí korespondovat s kontrolováním hry. Nechceme hrát zběsile. V obraně nám sice nejspíše stoupne počet obdržených bodů, což je zapříčiněno naším stylem hry, ale určitě ne nějak razantně. Na obraně si chceme stále zakládat a klást na ni velký důraz.

Tuři v předsezonním období vyhráli osm z devíti přípravných utkání, porazili mimo jiné Levice, Prievidzu, Olomoucko, Opavu nebo dvakrát Ostravu.

V týmu oproti minulé sezoně došlo k několika obměnám, soudíte, že se dobře povedlo nahradit hráče, kteří odešli?



Odešel Marek Welsch, kterého nahradil Vojtěch Sýkora. Ten ovšem s týmem není každý den, takže spíše sbírá zkušenosti z nejvyšší soutěže. Minuty Welsche si rozdělí Eda Kotásek a Geno Crandall, který k nám přišel z univerzity Gonzaga. Jde o velmi talentovaného a rychlostně dobře vybaveného hráče, který sedí do konceptu naší hry. Bude nastupovat zejména na pozici 2, kde nahradí klubovou stálici Tomáše Teplého, jenž ukončil kariéru, a alternovat rovněž na pozici 1. Za C. J. Aikena k nám přišel z polských ligových Gliwic Damonte Dodd. Jde o odlišný typ hráče. Damonte je fyzičtější a lépe snáší kontakt v bezprostřední blízkosti koše. Zároveň i se svými parametry dokáže vybíhat do rychlého protiútoku.



Začínáte dvojbojem Děčín (venku) – Nymburk (doma), takže skočíte pěkně po hlavě do vody proti posledním ligovým finalistům… Vaše očekávání od těchto soubojů?



Nic jiného než velmi náročná utkání proti silným soupeřům. Na horké půdě Válečníků není žádný zápas jednoduchý, zejména co se týká fyzické hry. Na to musíme být kvalitně připraveni. Souboje s Nymburkem jsou vždy velikou výzvou a zároveň zkouškou z kategorie těch nejtěžších. Pro nás to bude sice velmi ostrý start, ale zároveň dva kvalitní zápasy, které nás posunou dál.



Když se díváte na dění v ostatních ligových klubech, jakou očekáváte nadcházející sezonu Kooperativa NBL?



Zatím je ještě brzo soudit sílu ostatních týmů nebo predikovat konečné umístění, ale podle mého názoru bude liga ještě více vyrovnaná než v minulém ročníku. Hlavně, co se týká pořadí od druhého do osmého místa.



Pro vás je to premiéra na postu hlavního kouče v nejvyšší soutěži. Cítíte nervozitu, zodpovědnost, odhodlání? Jaké pocity ve vás převažují?



Já nikdy nebyl typem člověka, který by si z něčeho dělal zbytečně těžkou hlavu. Spíše si na sebe vytvářím tlak sám a snažím se být přísný v tom, ať jsme co nejlépe připraveni na mistrovskou sezonu a na věci, které mohou nastat. Totéž platí také u všech členů realizačního týmu. Martin Blaho, Martin Novák i Jan Zlámal odvádějí výbornou práci a pracujeme opravdu jako jeden tým. A odhodlání je asi nejlepší slovo, které náš klub definuje.



Jak byste formuloval cíle Dekstone Turů pro nadcházející ročník 2019/2020?



Předvádět co nejpohlednější basketbal pro skvělé svitavské fanoušky a opět se rvát o medailové umístění. Dále chceme co nejvíce zlepšovat a profilovat nejenom naše mladé hráče a pomáhat jim k dosahování jejich cílů.

Svitavy 2019/2020

SOUPISKA – rozehrávači: Roman Marko (1986), Eduard Kotásek (1998), Geno Crandall (1996), Vojtěch Sýkora (2001). Pivoti: Damonte Dodd (1994), Jiří Jelínek (1987), Šimon Puršl (1997), Luboš Kovář (2000), Jan Hlobil (1997). Křídla: Matěj Svoboda (1996), Sean O'Brien (1994), Pavel Slezák (1984), Jiří Svojanovský (2002),



ZMĚNY V KÁDRU – příchody: Geno Crandall, Damonte Dodd, Vojtěch Sýkora, Jan Hlobil. Odchody: C. J. Aiken, Marek Welsch, Adam Číž, Tomáš Teplý, Martin Novák.



REALIZAČNÍ TÝM – trenér: Lukáš Pivoda. Asistenti trenéra: Martin Novák a Martin Blaho. Kondiční trenér: Jan Zlámal. Masér: Luděk Olbert.