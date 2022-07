V průběhu zápasu vedli až o sedmnáct bodů a to by jim pri současné výhře Litvy v Bulharsku stačilo, jenže závěr jim nevyšel optimálně. V poněkud divoké poslední minutě plné ztrát na obou stranách se sice ještě dostali k závěrečné střele, který by kýženou čtrnáctku přinesla, ale Satoranský v těžké pozici minul. A tak se radost z výhry po závěrečném klaksonu mísila s rozpaky, neboť šance nastoupit v Litvě bez extrémního tlaku byla více než reálná.