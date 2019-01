Chtěli tři body, mají dva, ale Bůh za ně zaplať

Svitavy – Bitva o postup do florbalového play off, to věru není žádná selanka. Mezi druhým a desátým týmem pořadí je šest bodů rozdílu!!

Pouze pět kol chybí do konce základní části první florbalové ligy a že by se nějak významně vyjasňovala situace ohledně postupové osmičky, o tom nemůže být ani řeči. Pravý opak je pravdou, aktuální pořadí je neskutečně vyrovnané. Svitavští florbalisté vydřeli na domácí palubovce dva body. Zisk, nebo ztráta? To se ukáže až při závěrečném účtování, v němž bude hrát roli každičký bodík. Snad jenom první Liberec může hovořit o tom, že má čtvrtfinále jisté. Co se však děje na dalších postech, to první liga nepamatuje. Některé dosti nečekané výsledky se postaraly o to, že devět družstev je namačkáno pouze v šesti bodech a finiš dlouhodobé fáze soutěže tak může přinést lecjaký zvrat. FbK Svitavy – 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm 4:3 PP (1:1, 1:1, 1:1 – 1:0) Branky: 11. Čížek, 24. Richter, 53. a 65. Říha – 9. Doležel, 25. Velech, 49. Krhut. Rozhodčí: Hála – Kotala. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 233. Střely: 33:20. Svitavy: Skácelík – Jedlička, Bečvář, Šivák, Zach – Doseděl, König, Pakosta, Prudil, Richter, Říha, Brýdl, Sauer, Čížek. Celé střetnutí bylo velmi vyrovnané, což dokládá také vývoj skóre: 0:1, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3 a 3:3. Jakmile šel někdo do vedení, tak soupeř bleskově odpověděl. Jen na tu čtvrtou trefu domácích už Severomoravané reagovat nemohli, ani kdyby stokrát chtěli, protože svitavský Říha duel v čase 64:10 ukončil. Právě tento hráč byl svitavským spasitelem v tomto utkání, neboť nejenže rozhodl o jeho osudu v prodloužení, ale postaral se i o to, že se nastavená pětiminutovka vůbec hrála. V 52. minutě totiž domácí ztráceli a právě David Říha je pohotovým vyrovnáním udržel při životě. Remíza byla asi spravedlivým vyjádřením poměru sil. „Mohlo by se zdát, že je to pro nás bodová ztráta. Ale vzhledem k vývoji utkání, jeho vyrovnanosti a faktu, že jsme před koncem prohrávali 2:3, jsme za zisk bodu navíc rádi," zhodnotil zápas pro oficiální web České florbalové unie toho času nehrající svitavský trenér Ladislav Štancl. Rožnov se předvedl jako zdatný tým a vydřené vítězství po prodloužení tak stálo domácí spoustu sil. „Bonusový bod jsme získali proti houževnatému soupeři, který si pro úspěch chvílemi šel doslova za každou cenu," doplnil Štancl. Svitavy se aktuálně nacházejí na šesté příčce a jejich pozice je velice nadějná, ani náhodou však nesmí polevit, jelikož za nimi je šik pronásledovatelů, který má totožný cíl – čtvrtfinále. Další z klíčových střetů podstoupí tuto sobotu na půdě brněnského Hattricku. Další výsledky: 17. kolo – další výsledky: FBC Liberec – FBC Kanonýři Kladno 9:2, Spartak Pelhřimov – FBC BRZDY CZ Česká Lípa 9:7, Black Angels – FBŠ Hummel Hattrick Brno 7:4, Florbal Ústí nad Labem – FBC Start 98 6:7, 1. MVIL Ostrava LEXX – TJ Znojmo LAUFEN CZ 5:11. Pořadí: 1. Liberec (36), 2. Česká Lípa (30), 3. Kladno (30), 4. Ústí nad Labem (29), 5. Znojmo (29), 6. Svitavy (29), 7. Hattrick Brno (28), 8. Rožnov pod Radhoštěm (27), 9. FBC Start 98 (25), 10. Black Angels (24), 11. Pelhřimov (14), 12. Ostrava (5).

Autor: Radek Halva