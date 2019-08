Počtvrté se v Dolním Újezdu a blízkém okolí uskutečnil oblíbený fotbalový kemp Chobotnička. Jeho šéftrenér MARTIN BRŮNA opět přivedl špičkový trenérský tým, který se postaral o pestrý a zajímavý program pro třiapadesát mladých fotbalistů (těch šťastnějších, neboť zájem znovu vysoko převyšoval kapacitu). Kluci absolvovali osvědčený model kempu obohacený o novinky.

Jak hodnotíte letošní kemp?

Čtvrtý ročník kempu Chobotnička byl vnímán v očích rodičů, dětí i trenérů jako nejlepší za roky, co kemp pořádáme. Přispívá k tomu i fakt, že každý rok se účastní děti z předchozích ročníků, letos jich bylo přes 70 procent. Kluci vědí, co mohou čekat, jak se chovat a umí vysvětlit novým účastníkům, jak to na kempu chodí, což nám velmi pomáhá.

Základem kvalitního kempu jsou výborní trenéři a na Chobotničce jsou opravdu skvělí…

Je to rok od roku těžší, protože zajistit souhlas s účastí hlavně kluků ze Slovenska Mariana Berkyho a Petera Pauloviče, a to téměř tři měsíce před kempem, je velmi náročné. Základním faktorem udržení kvalitních trenérů a pedagogických pracovníků je kamarádský vztah s jednotlivými trenéry a to, že se s produktem ztotožňují. S realizačním týmem jsem v průběhu roku v úzkém kontaktu a jsem rád, že naše vztahy mohu nazvat přátelstvím, což je podle mě klíč k tomu, že na kemp Chobotnička všichni rádi jezdí a jsou jeho součástí.

Bude tomu tak i v příštím roce?

Kemp je pro všechny trenéry náročný, stejně tak i pro mě. Nicméně letos mě kemp fyzicky a psychicky naopak spíše nabil a ihned jsem začal spřádat plány na rok 2020. Pochvaly od rodičů a dětí mi udělaly velikou radost a tak nevím, co by se muselo stát, abychom nepokračovali. Věřím, že trenéři Marian Berky, Peter Paulovič, Michal Seidler, Petr Frank, Radovan Kroulík, Bára Vrabcová, David Šimon a Václav Brůna budou zdravotně v pořádku a spolu s animátorkami Janou Jarešovou, Štěpánkou Lázničkovou a Martinou Faitovou budou nadále součástí kempu. Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří nám svěřili své ratolesti, trenérům, bez kterých by nebylo možné kemp uspořádat, mé ženě Katce za podporu, dále všem sponzorům a klukům z fotbalového oddílu v Dolním Újezdu, kteří nám připravili vynikající podmínky.

S futsalovou Spartou Praha jste na jaře získal mistrovský titul. Jaký to pro vás byl zážitek?

Jsou nabídky, které se neodmítají. I když mě toto angažmá stálo hodně sil, jsem rád, že jsem do AC Sparta Praha šel. Už před sezonou bylo jasné, že Sparta může být jedním z mála týmů, který dokáže slavný ERA-PACK Chrudim sesadit z trůnu. Když jsem byl po novém roce osloven vedením Sparty a přijal výzvu pracovat s vynikajícími českými a zahraničními hráči, věřil jsem, že dokážu přispět k tréninkovému procesu tak, abychom titul skutečně získali. Cíl jsme splnili a přepsali historii, když jsme v semifinále Chrudim ve ve strhujících bitvách porazili. Dovolím si říci, že utkání s takovou kvalitou z obou stran tady hodně let nebyla. Finále proti oslabeným Teplicím jsme jasně získali. Oslavy jsme si všichni moc užili. I s kapitánem Michalem Seidlerem, jedním z trenérských kolegů na kempu a mým velkým přítelem.

Co vaše trenérské a sportovní plány do blízké budoucnosti?

Působení ve Spartě jsem ukončil. Hlavním důvodem je zaměstnání, jemuž se v energetice věnuji a kterého se nyní nechci kvůli profesionálnímu sportu vzdát. Po zlatém úspěchu mám pro mě nečekané množství nabídek, nicméně všechna jsou buď spojena s přestěhováním, poloprofesionální se zajištěným zaměstnáním, nebo profesionální. S ohledem na život v Brně, kde bohužel není stejně jako na celé jižní a severní Moravě klub s vyššími futsalovými ambicemi, budu se v nové sezoně věnovat pouze reprezentacím U19 a U21, u kterých působím. Dále budu hledat mladé talenty pro krásný sport, kterým futsal je.

Týden utekl jako voda…

Každodenní parkur se konal v místní hale a byl zaměřen na obratnost, sílu, rychlost a gymnastickou akrobacii. Přibyl turnaj družstev ve futsale, velice zábavný byl animační program (hry, testy, soutěže, ale také grafické návrhy míčů a kopaček). Populární se v době volna stala lukostřelba. Hlavní náplní byly ovšem fotbalové tréninky na dokonale připravených travnatých hřištích Sokola Dolní Újezd. Oblíbené byly i nově zavedené obratnostní testy s míčem, běh s odporovým padákem a další soutěživé disciplíny. Jedno odpoledne patřilo fotbalgolfu v Litomyšli. Další den navštívili na újezdském koupališti „kempery“ rodiče a maminky přinesly neskutečné množství napečených dobrot… Na řadu přišly vodní pólo, minikopaná, lukostřelba, plážový volejbal a fotbálek, stolní tenis a badminton. Kluci i rodiče si mohli popovídat s trenéry nejen o kempu, ale i o špičkovém futsale a dozvěděli se i o zákulisí reprezentačního futsalu v Česku i zahraničí. Veškeré tréninky byly samozřejmě přístupné rodičům i trenérům z fotbalových klubů, kteří zde mohli načerpat inspiraci pro činnost ve svých oddílech. Týden uběhl jako voda a nadešel poslední den. V tombole mohli kluci vyhrát některou z hodnotných sportovních cen a její výtěžek zamířil dílem na charitativní účely, dílem na podporu mladých fotbalistů z dolnoújezdského Sokola. Zároveň byl vylosován jeden účastník, který obdržel poukázku na nákup fotbalového vybavení v hodnotě 5500 korun, a oním šťastlivcem se stal Filip Janecký. Rovněž byl na návrh trenérů zvolen nejlepší z účastníků kempu Jiří Mokrejš, jenž si odnesl fotbalový reprezentační dres s originálními podpisy současných reprezentantů. Při závěrečném loučení potvrdili téměř všichni kluci, že chtějí být u toho i v příštím roce. Čtvrtý ročník kempu Chobotnička skončil, ať žije ten pátý v roce 2020!