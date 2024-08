Vítězem třetí kvalifikace na 134. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou se stal osmiletý ryzák Chelmsford. V dostihu jej vedl žokej Jan Kratochvíl, který se během odpoledne mohl radost z hattricku. Na seznam kvalifikovaných koní do letošního ročníku nejslavnějšího dostihu pak přibylo jedno nové jméno – Well Absolut.

Hlavní dostih vodil žokej Jaroslav Myškas Well Absolutem, sekundovali jim Adam Čmiel se Sexy Lordem, naopak na konci na konci pole cválali tradičně Martin Liška s Arganem a také Thomas Beaurain, který vedl Mr Spexe.

Pole dvanácti koní spolehlivě skákalo, po dropu zastavil žokej Baudoin-Boindrop Imphala a předčasně ukončil dostih i jeho francouzský kolega Beaurain s vítězem Velké pardubické z roku 2022 Mr Spexem. Jeidný pád přišel na živém plotu, kde spadli žokej Matuský s navrátilcem Del Reyem.

Po anglickém skoku se výrazně zrychlilo. Dopředu se dostal Chelmsford následovaný Well Absolutem a Sexy Lordem, síly neubývaly ani Her Himovi, kterého sedlala Lenka Neprašová. K nim se ještě snažil stíhací jízdou dostat Argano, na lepší než páté místo to ale nestačilo.

Vítězný Chelmsford ale v cíli kulhal a je otázkou, jak vážné jeho zranění bude. „Chelmsford vyhrál, jak chtěl. Pokud je zraněný vážněji, museli bychom na něj čekat. Jestli je vítězství na úkor zdraví koně, tak z něj radost nemám,“ přemítal v cíli trenér vítěze Josef Váňa starší.

V seznamu koní, kteří se kvalifikovali do Velké Pardubické na zdejším závodišti v Pardubicích, je teď 24 jmen.

Druhým vrcholem dne byl dostih pro klisny, který se běžel jako Cena města Pardubic – Cena Registany. Tam roli favoritky potvrdila Ztracenka. Svěřenkyně trenéra Stanislava Popelky seběhla 4200 metrů dlouhý dostih suverénním stylem start-cíl.

Žokej Jan Kratochvíl se radoval z vítězství ještě ve dvou starších startech. V úvodním dostihu dne dovedl zdárně do cíle klisnu Francinette a třetí vítěznou čárku získal na závěr celého mítinku, s ryzákem Popinjayem ovládl 3300 metrů dlouhý kros, jenž se jel jako Memoriál Zdeňka Stehna.

(z tiskové zprávy)

Výsledky pardubických dostihů