Letohradský hokejbalový stadion byl dějištěm turnaje Alpa Final Four českého poháru. Ve druhé nejvýznamnější tuzemské soutěži bojovaly o prvenství čtyři celky, které se na tento vrchol prokousaly z předcházejících kol. Tři z nich byly z východu Čech, jen letošní čeští vicemistři z Kladna narušovali dominanci našeho regionu. Zato to však byli vzhledem ke svým výsledkům v sezoně největší favorité tohoto Final Four.