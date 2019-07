Česká republika se poprvé v historii probojovala na mistrovství světa. Na něm si zahraje s hvězdným výběrem Spojených států. Největší opora reprezentace Tomáš Satoranský podepsal pohádkový kontrakt s Chicago Bulls.

A teď to nejnovější ocenění. Česká republika byla vybrána jako spolupořadatel mistrovství Evropy v roce 2021. Také poprvé v dějinách samostatného státu.

EUROBASKET V PRAZE

Kandidatura na pořádání jedné ze základních skupin podalo sedm zemí. Prezident evropské FIBA Turgay Demirel z Turecka oznamoval jako prvního pořadatele Německo. Naši západní sousedi totiž kandidovali nejen na uspořádání základní skupiny, ale také finálové části celého šampionátu. Hned jako druhá na řadu přišla cedule s nápisem Czech Republic. Přestože se česká kandidatura podle zpráv ze zákulisí mezi jasné favority neřadila. EuroBasket se bude hrát i v Gruzii a Itálii.



„Je to další milník, kam se český basketbal posunul. Ještě za sebou nemáme mistrovství světa a už před sebou máme zase další velký cíl v podobě domácího ME. To zde bylo naposledy na začátku osmdesátých let, ale tehdy ještě v Československu. Je to tedy další premiéra pro český basket,“ neskrýval nadšení kapitán národního týmu Pavel Pumprla, který společně s Jiřím Welschem a českou top modelkou Karolínou Kurkovou v Mnichově českou kandidaturu prezentovali.



Kromě nich má nemalý podíl na této významné „kořisti“ současný reprezentační trenér Ronen Ginzgurg, který má ve světě oranžového míče vybudovanou dobrou pověst.

„Je to fantastická zpráva pro český basketbal, i pro celý český sport a vlastně zemi. Ukazuje to, kolik lidí v Evropě oceňuje naše výsledky po profesionální stránce, ale i naší organizaci velkých akcí v minulých letech. V roce 2021 to bude obrovský basketbalový zážitek. Praha je skvělé město a Česká republika skvělá země. Jsem šťastný,“ nechal se slyšet izraelský kouč českého týmu.