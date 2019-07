Deset medailí vybojovali na mistrovství světa v karate, které se od pátku do neděle konalo v Hradci Králové, čeští reprezentanti. Na zlato dosáhli juniorka Kristýna Vavrušková, Jiří Hrabal v kategorii Masters a mezi ženami Anna Kašparová. Šampionát se vyznačoval vysokou sportovní a společenskou úrovní.

„Deset medailí, z toho tři zlaté, dvě stříbrné a pět bronzových, jsem nečekal. Je to obrovský úspěch. A je vidět, že se blížíme ke světové špičce,“ chválil ředitel šampionátu Kamil Guzek, jehož organizační výbor sklízel chválu ze všech stran. Hradec Králové tak velkou akci zvládl.

Čeští medailisté

MS v karate SKIF v Hradci Králové – 1. místo: Kristýna Vavrušková (Pardubice) – kumite juniorky (16 – 17 let), Jiří Hrabal (Havířov) – kumite muži (nad 65 let), Anna Kašparová (Litomyšl) – kumite ženy U20 (18 – 19 let).

2. místo: Oliver Simon – kumite muži U20 (18 – 19 let), tým juniorek – kata.

3. místo: Dominik Trubianský – kata do 12 let, Barbora Kratochvílová – kumite dorostenky (14 – 15 let), Kateřina Hurdálková – kumite masters ženy (40 – 44 let), Elemír Kubíni – kumite masters muži (60 – 64 let), kumite tým – Masters.

Na šampionátu se představilo téměř čtrnáct set karatistů, dohromady včetně doprovodu dorazilo na východ Čech na dva tisíce účastníků. Rozdáno bylo 73 sad medailí. Hlavním poselstvím setkání karatistů z padesáti zemí světa bylo prosazování harmonie a míru. Po sobotním slavnostním zahájení, kdy na plochu ČPP Arény přinesli mírovou pochodeň atletka Eva Vrabcová-Nývltová a bývalý hokejový reprezentant Martin Hosták, zacvičilo 1359 karatistů mírovou sestavu kata. Zároveň šlo o rekord, který bude zapsán do České knihy rekordů.

„Sešlo se tady padesát národů a ne všechny mají mezi sebou vřelé vztahy, ale tady všichni spolu cvičili mírovou sestavu. Myšlenka míru, to je naše poselství,“ poukázal Kamil Guzek na to, že karate je víc než sport.

Během šampionátu byly k vidění i doprovodné akce včetně představení japonské kultury či přehlídky bojových umění.