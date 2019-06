Stříbro mezi jednotlivci, bronz z finále extraligy družstev. A nyní start na mistrovství Evropy mužů. Bowler Denis Kinc zažívá perné, ale úspěšné období.

Půl bodu. Titěrný rozdíl rozhodl o tom, že se ze třetího místa v extralize raduje tým Bowlingzone A (na snímku, Denis Kinc je zcela vlevo). | Foto: archiv Bowlingzone Pardubice

Pozoruhodný posun ve své kariéře udělal během uplynulých dvou let DENIS KINC. Svitavák, který na bowlingových drahách reprezentuje pardubický klub Bowlingzone, se krůček po krůčku posunuje do absolutní domácí špičky. Důkazem budiž, že v příštím týdnu oblékne reprezentační dres na mistrovství Evropy.



Co vám doposud přinesla letošní bowlingová sezona?



Považuji ji za svoji zatím nejlepší. Koncem minulého roku se našemu týmu Bowlingzone Pardubice podařilo získat bronz na mistrovství republiky pětičlenných týmů. Letos v květnu jsem získal stříbro na republikovém šampionátu a další cenný kov jsem aktuálně přidal s Bowlingzone na finále extraligy.



Stříbro mezi jednotlivci, je to váš životní top výsledek?



Velmi si ho cením, pro mě to bylo zlepšení o jedno místo vůči minulému roku. I když titul mi unikl jen o kousíček… Vážím si i loňské nominace do širšího výběru mužské reprezentace a letošního posunu do užšího týmu pro Evropu.



Jak vysoko se aktuálně pohybujete na českém žebříčku?



Jsem v elitní desítce. Žebříček však neberu jako objektivní ukazatel. Hráčům se započítávají turnaje a ligy, které odehrají na různých hernách a různých typech mazání. Nejlepším srovnáním jsou mistrovství republiky a prestižní turnaje, kde se objevují kvalitní hráči a s těmi je potřeba se porovnávat. Pokud nicméně hodnotím svoje výsledky v letech 2017, 2018 a 2019, tak tam je vidět v každém roce žebříčkové zlepšení.



Jak náročné bylo vybojovat si nominaci do reprezentačního družstva na vrcholnou akci? Co to pro vás obnášelo, jaká je v českém bowlingu nyní konkurence?



Popravdě jsem se nikdy nezabýval tím, jak se do reprezentačního družstva dostat. Věděl jsem, že se chci sám zlepšovat, tak jsem na sobě dál pracoval. Po výkonech z minulých dvou sezon přišla nabídka formou nominace do širšího výběru. Měl jsem radost a bral jsem to jako ocenění za dosavadní práci. To mě hnalo dál a posledních několik měsíců věnuji čas intenzivním tréninkům, abych byl na evropském šampionátu schopen uhrát co nejlepší výsledek. V Česku je dost kvalitních hráčů jak v mužské, ženské či juniorské kategorii. Každým rokem kvalita českého bowlingu roste. Proto je třeba na sobě stále pracovat a, jak se říká, neusnout na vavřínech.



S jakým cílem bude česká reprezentace startovat na Evropě? Jak vysoko myslíte?



Na mistrovství Evropy mužů jedeme v šestičlenném výběru společně se dvěma trenéry. Bude se tam hrát několik samostatných soutěží: jednotlivci, dvojice, trojice, týmy a masters. Samozřejmě, že cílem na takové soutěži je vždy cenný kov. Na drahách zužitkujeme všechen trénink a zkušenosti, které jsme posbírali, a popereme se o co nejlepší výsledek pro Česko.



Kolik času věnujete bowlingu a přípravě? Spočítal jste si například někdy, kolik hodin týdne strávíte na herně?



Týden od týdne je to specifické, proto raději spočítám čas za měsíc. Obecně musím říci, že od začátku roku 2019 jsem přípravou strávil skutečně velmi mnoho času. Pokud započítáme reprezentační kempy, turnaje, ligové soutěže a následně i samostatný trénink, dostaneme se přibližně na 15 – 20 hracích dnů v měsíci. Dohromady to může být něco kolem šedesáti hodin práce na drahách.



Jak konkrétně vypadá váš trénink? Máte k dispozici trenéra a sparingpartnery, nebo se připravujete sám?



Většinou trénuji sám, popřípadě s Adamem Vondráčkem, který je i trenérem reprezentace. Vždy se zaměřuji na to, co potřebuji zlepšit. Na začátek strečing, potom pár hodů na rozehřátí a následuje samotný trénink zaměřený na techniku, dohazování nebo simulaci hry. Každý trénink má něco do sebe a je nutno při něm stále provádět změny a úpravy, aby nebyl stereotypem. Při tréninku za účasti trenéra probíráme jednotlivé technické detaily, strategii, výběr koulí a tak podobně.



Nominace do reprezentace na špičkovou akci. Je to pro vás splnění snu? Kam sahají vaše bowlingové ambice?



Před dvěma lety jsem po výhře v amatérské bowlingové lize zmínil, že mým cílem je dostat se do reprezentace a uspět mezi jednotlivci v rámci České bowlingové asociace. To se mi za dva roky vyplnilo. Je důležité si stanovit další metu a za tou pevně jít. Chtěl bych vyhrát titul v extralize družstev, rád bych si zahrál i prestižní zahraniční ligu ve Finsku, Švédsku či Německu. Kéž by se povedlo najít sponzora, který by mi pomohl financovat výjezdy na evropskou Tour. V Česku se bowlingem neuživíte, je to rekreační záležitost, která vás ale stojí většinu volného času.



A propos, už se vám povedlo v ostré soutěži hodit třístovku?



Ano. Perfect Game mám na kontě dvakrát. První na Slovensku, druhou v Česku. Náhozy 299, 298, 279, kdy zůstane stát třeba jedna kuželka, ani nepočítám. Je to „kulaté“, člověk musí být trpělivý a pracovat na sobě. A potom i Perfect Game padne a bude ještě lepší, když to klapne na nějakém mistrovství nebo prestižním turnaji.