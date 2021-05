Jeho dojmy po dohmatu semifinálového závodu na 100 metrů znak však byly hořkosladké.

Radost z dosaženého času se v něm mísila se zklamáním z nepostupu do finále, neboť na devátém místě se ocitl v pozici náhradníka.

Čejka si přivlastnil časem 54.03 české maximum, když o třináct setin pokořil dosavadní rekordní čas Tomáše Franty a byl to v jeho podání pohříchu první nepostupový výkon.

Nový český rekord na 100 metrů znak ustavený na mistrovství Evropy v Budapešti má od 19. května 2021 zásluhou Jana Čejky hodnotu 54,03.

Hned za ním skončil jako desátý Franta, který dohmátl v čase 54,21 a na šest setin se přiblížil osobnímu maximu. Oba mladí plavci se prezentovali velmi kvalitními výkony a jenom kousek štěstí chyběl, aby se podívali do finále. Devatenáctiletého Čejku od něj dělilo jen 34 setin.

„Je trošku škoda, že to nebylo pod 54, to by byl hned lepší čas. Ale jsem s tím i tak strašně spokojený. Jelo se mi pěkně, zlepšil jsem si zase o kus osobák. Takže jsem nadšený, že jsem se přiblížil áčkovému limitu na olympiádu, kdy už mě od něj dělí už asi jen dvě desetiny (53.85), což je super,“ svěřil se po závodě nový český rekordman, kterého v pátek čeká závod na 200 metrů znak, ve kterém mu na ostrý olympijský limit schází jediná setina.