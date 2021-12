Tohle už mu nikdo neodpáře… Ale on je za to velice rád. Pardubický plavec Jan Čejka se na mistrovství světa v krátkém bazénu definitivně zařadil mezi světovou elitu. A to ve své královské disciplíně. S nadsázkou se dá říct, že už žádný jiný vánoční dárek nepotřeboval.

Čtyři české rekordy!

Ve Spojených arabských emirátech proměnil svou první účast ve finále na významné seniorské akci v český rekord a výtečné páté místo na trati 200 metrů znak. Jeho nové české maximum má hodnotu 1:49.93.

Nejdříve přepsal historické tuzemské tabulky v rozplavbě, kdy 1:50,50 min. Nejen žurnalistům z celého světa se tento čas lehce pamatoval. Jenomže účastník letošních olympijských her v Tokiu si přál, aby se na tento výkon co nejrychleji zapomnělo…

A povedlo se! Juniorský mistr Evropy na znakové padesátce z roku 2019 si po parádním představení, kdy se poprvé dostal v krátkém bazénu pod hranici minuty a padesáti sekund, připsal díky páté příčce nejlepší české umístění na šampionátu.

„Je to pro mě něco nového, protože to bylo moje první finále budu muset to skvělé umístění nějak zpracovat a vyrovnat se s tím. Takhle skvělý čas jsem rozhodně nečekal. Ve finále jsem si chtěl znovu posunout osobák a tím i český rekord. Že se mi to podařilo o tak velký kus je skvělé. Jsem za to rád a jestli se budu pořád takto zlepšovat, tak mě to plavání bude bavit,“ smál se Jan Čejka.

Jan Čejka se dokázal během jediného dne posunout o 1,27 sekundy, když původní český rekord na znakové dvoustovce platný ještě před rozplavbami byl 1:51.20.

„Takové zlepšení jsem rozhodně nečekal. Šel jsem do závodu, že jsem si chtěl dát osobák, chtěl jsem se zlepšit. Jsem moc rád, že se mi to povedlo, a o tak velký kus. Takže mám z toho fakt velkou radost. Je to moje první finále a hrozně se na to těším. Je to velká zkušenost, pokusím se poprat o co nejlepší umístění a chtěl bych ještě vylepšit čas z rána. Kdyby se mi to povedlo, byl bych spokojený,“ radoval se z postupu i českého rekordu Jan Čejka. Pro zajímavost, rychlejší byl v rozplavbách jen Američan Shaine Casas.

Dvacetiletý plavec SCPA Pardubice se finálové konkurence vůbec nezalekl a v první polovině závodu se pohyboval na čtvrté pozici. Neustále držel vysokou kvalitu svého výkonu. I když v třetí padesátce klesl na šestou příčku, tak v posledních dvou délkách opět útočil a vybojoval pátou příčku. Pro zajímavost, zaostal necelou sekundu od cenného kovu.

„Z průběhu závodu si toho moc nepamatuji. Vždy jedu bez přemýšlení. Viděl jsem některé soupeře a nakonec mě to i vyhecovalo, že jsem pak ještě zabral a asi i díky tomu byl z toho tak dobrý čas,“ vysvětlil Jan Čejka.

Znak jsem si nevybral, on si spíš vybral mě

Ještě před dvoustovkou se představil na kratších tratích. Na padesátce znak postoupil v novém českém rekordu (23,49)z osmé příčky proklouzl z 8. příčky do svého vůbec prvního semifinále na seniorském mistrovství světa. V něm pak opět posunul národní maximum na 23,40, tak do finále už se nekvalifikoval.

Na 100 metrů znak se naopak z rozplaveb do semifinále nedostal, když časem 51,50 obsadil konečné 18. místo.

Suma sumárum, na MS ve Spojených arabských emirátech hned čtyřikrát vylepšil český rekord: dvakrát posunul národní maximum na 50 metrů znak a v poslední den šampionátu šachoval s rekordy i na 200 metrů znak.

Štěrbová také ve Spojených arabských emirártech

Součástí MS bylo poslední kolo světového poháru v dálkovém plavání pro letošní rok. Na startu nechyběla ani pardubická reprezentantka Lenka Štěrbová. Startovala v závodě na 10 km, v němž v silné světové konkurenci brala 35. místo, a to v čase 2:04:38 hod.

Lenka Štěrbová na Světovém poháru v Abů Zabí.Zdroj: sportovce