Tuři se tedy ujali vedení v sérii a v pondělí půjdou znovu do boje o druhý bod.

V prvním poločase si Svitavští udržovali několikabodové vedení, ale o nástupu, který by otupil ústecké snažení, se hovořit nedalo.

Třetí hrací období se proměnilo v nervózní čekání, na čí stranu se ve skóre nakloní misky vah. Sluneta dokonce v jednu chvíli vedla (47:48), za stavu 50:50 potom přišel první výraznější zlom, když nejprve Číž trefil trojku s faulem (plus trestný hod) a vzápětí se z perimetru prosadil i Marko (57:50).

To však ještě nikdo netušil, čeho všeho se fanoušci od svitavského kapitána dočkají v dalším průběhu.

Hosté se především zásluhou dvojice Wisseh – Martin znovu přirazili (59:59) a před poslední čtvrtkou zůstávalo všechno otevřené.

Vydatné trojkové palbě zkraje čtvrtého hracího období dominoval Marko, ale ani jeho tři zásahy v rychlém sledu rivala nezlomily. Ba právě naopak, Wisseh také kontroval trojkou a pět minut před koncem svítilo na ukazateli 74:72.

Následně se střelecky prosadili Svoboda se Slezákem, Marko vzápětí narýsoval excelentní pasy na smečujícího Aikena, ale Severočeši se pořád nehodlali vzdát. Ve 39. minutě jim Houška trojkou vykřesal poslední naději (83:79). Definitivně si domácí oddechli teprve poté, co se za tři body trefil Slezák na 90:83, potom už hrdina úvodního čtvrtfinále Marko duel v klidu došestkoval.

„K vidění byl velmi kvalitní basket z obou stran. Sluneta hrála po tři čtvrtiny velmi dobře, chytře, nám se místy nedařilo na útočné polovině. Neproměnili jsme otevřené střely a v některých situacích zbytečně zmatkovali,“ uvedl svitavský trenér Lubomír Růžička.

„V poslední čtvrtce jsme dali 34 bodů, zápas si vzal do batohu Roman Marko, svými těžkými střelami nás uklidnil a samozřejmě se potom k němu přidali i ostatní hráči. Musíme teď dobře zregenerovat, čeká nás pondělní duel a myslím, že tato série bude ještě hodně zajímavá. Poděkování patří divákům, kteří si našli cestu do haly v tento sváteční čas a vytvořili skvělou kulisu,“ dodal lodivod Turů.

„Po tři čtvrtiny jsme předváděli celkem slušný výkon na obranné polovině, i když bychom se mohli bavit o nějakých detailech. Ale v rámci našich možností byla naše obrana solidní,“ hodnotil ústecký kouč Antonín Pištěcký. „Zlomová byla čtvrtá čtvrtina pod taktovkou Romana Marka, který na sebe vzal některé těžké a velké střely. Byl to zápas, jenž byl hoden play off, musel se divákům líbit, rozhodl ho právě Roman Marko. V poslední čtvrtině jsme dostali čtyřiatřicet bodů, to prostě nejde,“ dodal Pištěcký.

„Všichni víme, že play off není jen o jednom utkání, v pondělí musíme nastoupit stejně a uhájit domácí palubovku,“ poznamenal autor šestnácti svitavských bodů Matěj Svoboda.

1. ČTVRTFINÁLE:

Dekstone Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem 95:83 (23:19, 43:39, 61:59)

Body: Marko 23, Svoboda 16, Aiken 14, O'Brien 9, Kovář 9, Slezák 8, Puršl 6, Číž 5, Teplý 5 – Houška 21, Wisseh 17, Martin 15, Svejcar 9, Pecka 7, Šteffel 6, Šmíd 3, David 3, Fait 2. Rozhodčí: Matějek, Salvetr, Vošahlík. Fauly: 19:23. Trestné hody: 21/13 – 18/15. Trojky: 12:10. Doskoky: 37:33. Diváci: 988. Nejlepší hráč utkání: Marko (Svitavy).



Stav série: 1:0.

Příště:

Čtvrtfinále č. 2, pondělí 22. dubna, 18:00 (hala Na Střelnici).