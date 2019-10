Lepší vstup do utkání zapsalo Ústí. Z počátečního náskoku těžilo do šesté minuty. Na trvalejší vedení si ale museli domácí počkat po dvou a půl minutách druhého kvartálu. Trpělivou hrou si vybudovali vyšší náskok.

Do třetí desetiminutovky ale vstoupili hosté. Zásluhou šesti bodů v řadě se přitáhli na jediný koš. A utkání se proměnilo v boj o každý koš. Ve 37. minutě vedli domácí o osm bodů, přesto málem prohráli. Do konce chybělo 1,2 vteřiny, když Brown převážil misky na stranu Ústí. Pavlovič poslal zoufale od zadní čáry dlouhý míč na Kohouta, který trojkou s klaksonem rozhodl. V Americe mají pro tento kousek pojmenování Buzzer beater.

BK JIP Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 67:65 (16:16, 39:32, 53:49). Body: Pavlovič 15, Půlpán 12, Škranc 11, Vyoral a Kohout po 9, Švrdlík 8, Svoboda 3 – Svejcar 12, Brown a Šotnar po 11, P. Houška a Pecka po 8, David 7, Bažant 6, Fait 2. Rozhodčí: Hruša, Karafiát, Jedlička. Fauly: 15:18. Trestné hody: 19/8 – 18/12. Trojky: 9:5. Doskoky: 47:37.

Ohlasy po zápase:

Ken Scalabroni (trenér domácích):

"Dnešní zápas byl v podstatě takový, jakoby Vánoce přišly už teď v říjnu: ta poslední střela byla pro nás jako vánoční dárek. Bylo to hodně o štěstí, ale zároveň chci pochválit náš tým za hru na obranné polovině hřiště. Naopak v útoku jsou pasáže, kdy to ještě není ono. Myslím si, že ofenzivně jsme nehráli to, co chceme, musíme na tom ještě hodně zapracovat."

Tomáš Vyoral (hráč domácích):

"Z naší pozice si myslím, že můžeme být rádi za to, že jsme zápas dovedli do vítězného konce. Nedlouho před koncem jsme sice vedli o 8 bodů, ale pak jsme - dá se říct nepochopitelně - ztratili 4 balóny… Dneska nevyhrál lepší, ale šťastnější tým, protože náš výkon hlavně v útoku byl špatný. Měli jsme problém dát nějaké koše, ale zase jsme dobře bránili: udrželi jsme soupeře pod 70 body, což je super."

Antonín Pištěcký (trenér hostů):

"Hodnotit zápas asi dvě minuty poté, co jsme dostali těžkou trojku s klaksonem… Co k tomu říct? Odehráli jsme dobré utkání. Dostali jsme v Pardubicích 67 bodů i s tou poslední trojkou. Více méně jsme plnili to, co jsme si řekli, bohužel nás trápila větší potence v útoku, což ale asi bylo na obě strany. Neproměňovali jsme spoustu otevřených střel, hráči, kteří takové střely normálně dávají. Výsledkem toho je nízké skóre a šťastné vítězství pro domácí."

Lukáš Bažant (hráč hostů):

"Až na ten konec to byl pro nás super zápas. Hráli jsme bojovně, od začátku jsme zůstávali s domácími na dostřel. Až na některé útočné doskoky Pardubic jsme odehráli super zápas, bohužel koncovka nám nevyšla. I tak bylo v naší hře hodně pozitivních věcí."

Diváků: 918