Bujnoch a Dragoun se v nové sezoně přestěhují z Opavy do Svitav

V těchto dnech a týdnech měla vrcholit nadstavbová část Kooperativa NBL a vše by se za normálních okolností chystalo na play off. Místo toho byla nejvyšší basketbalová soutěž ukončena, což však neznamená, že by se v ní neděly zajímavé věci.

Ilustrační foto. | Foto: František Renza