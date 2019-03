To si samozřejmě žádá výjezdy za kvalitním tréninkem do zahraničí, což se týká i jezdců Orion Racing Teamu Litomyšl.



„Petr Bartoš byl ve Španělsku a Itálii, má za sebou i první závody na písku v Německu. Jonáš Nedvěd byl trénovat v Itálii už třikrát, i náš nejmladší zástupce Petr Rathouský má za sebou italskou zkušenost, zajel tam i povedený závod,“ informoval manažer Petr Kovář.



Co se týče programu sezony 2019, je v Orionu jasno. „Pojedeme kompletní seriály v Česku a na Slovensku, což termínově dobře vychází, a k tomu vybrané podniky mistrovství Evropy. Avizované zářijové mistrovství světa veteránů v Turecku, kde se chtěl Petr Bartoš pokusit vyjet pro Orion titul, bohužel vládce světového motokrosu Ital Luongo zrušil,“ vysvětlil manažer Kovář.