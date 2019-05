Finále Kooperativa NBL neklapne, o to se v semifinále postaral Děčín. Ale ještě zbývá ve hře bronzová medaile a o tu jsou svitavští basketbalisté odhodlaní zabojovat.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Platí, že jakýkoli cenný kov bude historickým úspěchem svitavského klubu. Po obrovském zklamání, které v řadách Turů zavládlo po závěrečné siréně šestého semifinále, je teď musí realizační tým znovu postavit na nohy a namotivovat k posledním dvěma či třem zápasům.



V cestě na „stupně vítězů“ jim stojí velice silný soupeř. Olomoucko má ve svém středu výrazné individuality, ve čtvrtfinále přejelo Pardubice, v semifinále sice neuhrálo ani duel proti Nymburku, ale v jednom případě dotáhlo utkání do prodloužení.



Také Olomoucku jde o premiérovou medaili v Kooperativa NBL, tudíž o náboj by nouze být neměla. Jde o to, komu zůstalo více sil, zápalu a odhodlání.



Série se hraje na dvě vítězství, ve čtvrtek od 18 hodin ve Svitavách, v sobotu u soupeře a případně v pondělí opět ve sportovní hale Na Střelnici.



„Prohra s Děčínem nás velice mrzí. Zkoncentrujeme všechny síly na poslední zápasy a budeme chtít ukázat vše, co v nás je. Určitou výhodou je, že začínáme doma,“ vyjádřil se kapitán Roman Marko.



„Olomoucko je útočně laděný tým, který má spoustu vynikajících střelců. Musíme vycházet z dobré obrany a hlavně doma hrát s větší energií, než tomu bylo proti Děčínu. Třetí místo by pro nás bylo malou útěchou za nepovedené semifinále,“ přidal se křídelník Pavel Slezák.



„Semifinále jsme hodili za hlavu a jsme připraveni vybojovat první cenný kov v NBL pro Svitavy,“ slibuje fanouškům asistent trenéra Lukáš Pivoda.