Devět statečných. Pouze tolik hráčů měl k dispozici svitavský kouč Peter Bálint do osmifinále českého poháru. Postrádal mimo jiné ostříleného matadora Pavla Slezáka, který nemohl nastoupit z osobních důvodů, což se na hře Turů zákonitě podepsalo. I když i s ním v sestavě by to měli hodně těžké, neboť soupeř přijel plné palbě a trenér Lubomír Růžička vypustil do boje hned zkraje to nejlepší.