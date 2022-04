Basket Brno – BK Pardubice 83:71 (19:15, 41:42, 61:55).

Body: Marko 15, Mishula 14, Mickelson 11, Bálint 11, Krakovič 11, Puršl 11, Djuričič 6, Nečas 4 - Walton 14, Pekárek 13, Šafarčík 13, Vyoral 12, Shundel 6, Vranković 6, Vučkovič 4, Švrdlík 3. Rozhodčí: Matějek, Kec, Pokorný. Fauly: 26:24. Pět osobních chyb: Krakovič (B). Trestné hody: 28/23 – 28/17. Trojky: 8:4. Doskoky: 48:35, z toho útočné 12:5. Diváci: 1077. Stav série: 3:2. Příští utkání: úterý 17.30, Pardubice - hala Dašická.

Před utkáním se z pardubického týmu ozývalo burcování, jak už v Brně vyhraje, ale v úvodní pětiminutovce to vypadalo, jako by hosté nechali srdce v kabině. Domácí pustili do vedení 9:1, 12:3. Bylo jen otázkou času, kdy se Brno propracuje ke dvojcifernému plusu (15:5). Hlavní příčinou mizerného vstupu Beksy do utkání byla obrana, respektive doskoky pod vlastním košem. Soupeři za necelých pět minut dovolila šest útočných kořistí. Navíc se trápila směrem dopředu. V první čtvrtině zaznamenala jen patnáct bodů. Zužitkovala pouze pět střel z pole a k tomu zahodila šest šestek, z toho Matěj Burda minul čtyřikrát v řadě. Přes všechny problémy v útoku se udržela v zápase. Zásluhou výborné obrany. Už zkraje druhého kvartálu pardubičtí čahouni stačili manko na jediný bod, ale pak se jim dlouho nepodařilo protivníka ve skóre přeskočit. Až za to vzal David Pekárek. Sedmi body v kuse překlopil misky k prvnímu vedení v zápase (40:39). Stejný „náskoček“ zůstal hostům pro druhou dvacetiminutovku.

Jenže stejně jako v úvodní tak i v té třetí tahaly Pardubice za kratší konec provazu. Domácí v čele se strůjcem obratu Richardem Bálintem jim rychle pláchli na rozdíl sedmi bodů (51:44). K nepřesné střelbě se přidaly i ztráty, což už obrana neuměla zaretušovat. Historie z první poločasu se však neopakovala. Ve třetím dějství daly Pardubice jen třináct bodů. A nevytáhly se ani v tom závěrečném. Hlavně proto, že se absolutně přestalo dařit jejich střelecké jistotě Tomáši Vyoralovi. Pardubický prapor jakžtakž držel Dantez Walton. Byl to on, který jako poslední přitáhl svůj tým na rozdíl jednoho koše (58:55 pro Brno). Stalo se tak v samotném závěru třetí epochy. Vypadalo to na její poslední koš. Z omylu všechny vyvedl Oleksandr Mishula, který do té doby střílel pánubohu do oken. Dalekonosnou trojkou s klaksonem vystřelil spoluhráče do šestibodového plusu. V závěrečné čtvrtině už si domácí vedení hlídali. Ba co více rychle ho zdvojnásobili a v jeho polovině už měli k dobru patnáct bodů (75:60). V tu chvíli Mishula řádil na palubovce jako černá ruka. Kosmetická úprava skóre už nezměnila nic na tom, že v úterý budou Pardubice odvracet konec sezony.

Adam Konvalinka (asistent BK Pardubice): „Dneska gratulujeme Brnu, bylo živější než my. V zápase jsme byli jen prvních 15 minut, ve druhém poločase bylo vidět, že jsou na tom domácí fyzicky lépe. Trápili jsme se na doskoku, už od prvních minut, čímž nám domácí odskočili ve skore. Měli jsme špatnou úspěšnost střelby, s tím se nedá vyhrát. Těšíme se na úterní utkání u nás.“

Petr Šafarčík (guard BK Pardubice): „Už od rozskoku nám chyběla energie a agresivita, to samé ve druhém poločase. V útoku jsme byli statičtí, v obraně jsme sice dostali málo bodů, ale útok nás nepodržel. Musíme se dát dohromady fyzicky a předvést doma úplně jiný výkon.“

Lubomír Růžička (trenér Basket Brno): „Děkuji divákům, skvělá atmosféra, tahle výhra patří jim. Teď máme dva pokusy na to postoupit. Musíme zůstat u našeho taktického plánu, utavili jsme perimetr hostů, kluci je naháněli po celém hřišti. Výborně hrál Kuba Krakovič, ale nerad bych na někoho zapomněl, byla to skvělá týmová práce všech hráčů, kteří nastoupili. Když dobře bráníme a doskakujeme, tak se dostáváme do dobrých pozic v protiútoku. Dnes jsme se vrátili k našemu stylu hry, vedli jsme 36 minut, výhru jsme si zasloužili. Musíme ale zůstat koncetrovaní.“

Jakub Nečas (křídlo Basket Brno): „V první polovině byla hra vyrovnaná, ve druhé jsme zlepšili obranu, byli jsme pozorní na doskoku, unavili jsme soupeřovy klíčové hráče. Útok přišel se zlepšenou obranou a musíme v tom pokračovat i v dalším zápase.“