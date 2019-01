Svitavy – Dobře rozehrané čtvrtfinále českého poháru nedotáhli svitavští basketbalisté do úspěšného konce a na obhajobu loňského bronzu musí zapomenout.

Z pohárového vystoupení svitavských Dekstone Turů v Děčíně. | Foto: FB Dekstone Tuři Svitavy

V Děčíně se jim povedl první poločas, až to chvílemi připomínalo nedělní ligovou kanonádu v nedalekém Ústí nad Labem. Dařila se jim střelba a hlavně díky vysoké trojkové úspěšnosti si vypracovali desetibodové vedení.



Jenže střelecké štěstí nemohlo trvat věčně a po změně stran Tury po dlouhé době opustilo. Děčín tažený výborně hrajícím Autreym otočil kormidlem duelu, druhou půlku opanoval rozdílem dvaadvaceti bodů a radoval se z postupu.



Domácím hnaným zaplněnou halou se povedly dvě velké bodové série, nejprve se náporem 17:1 vrátili zpět do zápasu a následně šňůrou 10:0 zlomili na svoji stranu vyrovnaný stav 62:62. Hosty sráželo značné množství ztrát, celkem jich nakupili dvaadvacet a to bylo proti soupeři děčínských kvalit příliš.



„Děčín si za posledních patnáct minut postup zasloužil. My hráli pětadvacet minut basketbal, který nás baví a sluší nám. Pak se ale bohužel dostal do naší hry opět jeden nešvar, a to jsou ztráty. Dvaadvacet je smrtící číslo. Naopak domácí hráli v pohodě, zejména Autrey s Carlsonem je nakopli k výbornému výkonu. My teď potřebujeme vydechnout, protože to byl třetí zápas v šesti dnech a bylo to na nás znát," přemítal trenér Lubomír Růžička.



„Výhra nad Tury pro nás hodně znamená. Za druhý poločas chci poděkovat nejen hráčům, ale také našim fanouškům, protože atmosféra mi připomněla staré dobré děčínské časy. Diváci vlili do hráčů obrovskou porci energie, a ti ji přetavili v comeback, který zahájili Autrey s Carlsonem a pak se přidali i ostatní. Začali jsme si věřit, byli jsme nebezpeční zvenčí, celkem jsme dali třináct trojek, což je hezké číslo. Bylo to úžasné utkání proti skvělému týmu, které jsme odehráli jen se šesti ztrátami proti dvaadvaceti soupeře. Tohle nám dovolilo se vrátit zpět do zápasu," radoval se děčínský lodivod Pavel Budínský.



„Začali jsme dobře, ale pak nám jakoby došel dech a přišel zkrat ve třetí čtvrtině. Dali jsme hlavu dolů, začali ztrácet balony, což nás ve venkovních utkáních docela často trápí. Domácí šli do vedení a tady v Děčíně, kde jsou skvělí fanoušci, se zápasy těžko otáčejí. Teď už se musíme soustředit jen na ligu," smutnil svitavský pivot Šimon Puršl.



Válečníci se tedy stali prvními účastníky Hyundai Final Four. Tento turnaj se hraje 9. a 10. února v Novém Jičíně, zbylá čtvrtfinále (Opava vs. Hradec Králové, Olomoucko vs. Pardubice, Nymburk vs. Kolín) jsou na programu příští týden.

ČESKÝ POHÁR:

BK Armex Děčín – Dekstone Tuři Svitavy 86:74 (23:25, 35:45, 62:58)

Body: Autrey 21, Carlson 16, Pomikálek 15, Šiška 9, Landa 6, Ježek 6, Grunt 6, Žikla 5, Feštr 2 – O'Brien 16, Puršl 14, Aiken 12, Marko 11, Kovář 8, Svoboda 8, Kotásek 3, Slezák 2. Rozhodčí: Hošek, Baloun, Salvetr. Fauly: 19:21. Trestné hody: 19/13 – 18/13. Trojky: 13:9. Doskoky: 32:42. Diváci: 780.

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové (Kooperativa NBL, 20. kolo, sobota 19. ledna, 17:00).