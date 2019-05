Stolnětenisová sezona skončila a je na čase se ohlédnout za dosaženými výsledky.

DIVIZE

V nejvyšší krajské soutěži se představily dva celky ze Svitavska. Prvním z nich byla Borová, které se po letech strávených na ligové úrovni, kdy do malé obce zavítala dokonce i extraliga, vrátila do „všedních časů“. A byl to návrat úspěšný, druhá příčka v konečné tabulce je dobrou vizitkou kolektivu, jehož dva členové (Martin Bezdíček a Břetislav Štieber) opanovali i čelo pořadí úspěšnosti jednotlivců ve dvouhrách s čísly přesahujícími pětaosmdesát procent. Pouze vítězný celek TTC Ústí nad Orlicí B byl v konečném účtování úspěšnější.



Neveselé časy prožívali v uplynulém ročníku litomyšlští stolní tenisté. Ti hrávali v minulých letech pravidelně a docela solidně třetí ligu, jenže po sestupu na ně padl určitý „splín“, měli problémy poskládat konkurenceschopný tým i do divize a do posledního zápasu se strachovali o záchranu. Nakonec po vítězství nad Heřmanovým Městcem odsoudili k pádu právě tohoto soupeře, ovšem bylo to skutečně jen o pověstný „vlásek“.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ SKUPINA B

Suverénem soutěže a postupujícím do divize se stal vítězný Lanškroun. Z trojlístku ze svitavského regionu si vedla nejlépe Moravská Třebová na konečném třetím místě, její bodová ztráta na lídrem však byla příliš značná na to, aby jej mohla výrazněji potrápit. Další dva týmy „vymetaly“ spodek tabulky. Spartak Polička měl štěstí a díky tomu, že oba sestupující z divize míří do skupiny A, si příslušnost ke krajské soutěži zachoval. Rezervě Jiskry Litomyšl tady nemohla pomoci ani svěcená voda, vždyť za celou sezonu vyhrála pouze jediné střetnutí.

REGIONÁLNÍ PŘEBOR

Okresní soutěž hrálo deset týmů, přičemž o prvenství a postup do kraje bojovaly dva z nich. Celou dobu se na konkurenci dívali shora stolní tenisté TJ Svitavy, ovšem poté, co v únoru prohráli na stolech svých pronásledovatelů ve Vidlaté Seči 8:10, museli se rázem před tímto dotírajícím rivalem mít pořádně na pozoru. Nejtěsnější odstup jediného bodu (51 resp. 50) nicméně uhájili a mohli slavit okresní přebornický titul. Bronzové umístění vybojovalo družstvo zvané Spartak Polička U.