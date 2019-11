Borcem na konec se stal Říha. Jeho poslední rána totiž byla tříbodová

Svitavští florbalisté dokráčeli ve východní skupině národní ligy do poloviny zápasového programu v základní části. Průběžně jsou šestí a to by jim stačilo k postupu do play off. V tomto jejich snažení jim nyní nadmíru pomohl plný zisk na domácí palubovce, který nesl pečeť výhry dosažené „ve vteřině dvanácté“.

| Foto: ilustrační foto