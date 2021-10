ZPRAVODAJSTVÍ/Až na na dno. Na dno rybníku Vajgar. Pardubičtí basketbalisté dovolili nováčku Kooperativa NBL první výhru v soutěži. Nakonec si drbali vlasy, protože utrpěli nejkrutější prohru. Po čtyřiceti minutách ztráceli pouhý koš.

Prohra o dva body. Na první pohled stravitelná. V případě pardubického favorita se však jedná o potupu. A je úplně jedno, že Jindřichův Hradec v průběhu sezony posiluje kádr. Beksa se totiž nechytala od první minuty. Po změně stran soupeře už přehrávala, ale třiadvacetibodové manko nedohnala. Nicméně slavný sprinter Usain Bolt by jim mohl finiš závidět.

GBA Fio banka Jindřichův Hradec - BK JIP Pardubice 92:90 (21:13, 52:35, 77:56)

Body: Dorn 19, Stegbauer 19, Quinn 16, Borovka 12, Gregory 6, Novotný 6, Ikegwuruka 5, Welsch 5, Strawberry 4 - Šafarčík 29, Walton 20, Svoboda 16, Pekárek 13, Vyoral 10, Švrdlík 2. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Hartig. Trojky: 9:10. Trestné hody: 20/15 – 9/6. Doskoky: 46:33. Fauly: 17:26. Pět chyb: Švrdlík (P). Diváků: 250.

Jak se nechá outsideru čuchnout, tak má soupeř problém. Pardubičtí se na každý bod v první čtvrtině nadřeli, když jim nefungovaly útočné signály. Nakonec zaznamenali jen třináct bodů. No a při jejich obraně posledních dnů zákonitě prohrávali. Jestliže úvodní kvartál tak nějak přežili, ve druhém zcela propadli. Na jeho začátku dovolili domácím vícebodovou šňůru a jejich nadšení do přestávky už neutlumili. Chvílemi se propadali až do dvacetibodové ztráty. Beksa se mohla opřít jen o Šafarčíka, který však na vše nestačil.

O poločase se pardubickou kabinou prohnal vítr, který by mohl pohánět milovníky windsurfingu na blízkém Vajgaru. Však se také hosté vrátili s odhodláním utkání zvrátit. Chvíli se jim dílo dařilo, když po dlouhé době stlačili manko pod deset. V útoku se začali prosazovat, ale na druhé polovině hřiště ne a ne zastavit jindřichohradeckou ofenzivu. Další střeleckou sucho Pardubic vyústilo v rozhodující náskok protivníka. V úvodu závěrečného dějství se ocitly ve třiadvacetibodovém minusu. Dle rčení: Nic horšího už se nám nemůže stát, pojali pardubičtí obři zbytek zápasu. Po sériích 12:0 a 10:0 se přitáhli na rozdíl pět bodů. V tu chvíli měli ještě dostatek času (tři a půl minuty do konce) na případný zvrat. Naděje na senzaci jim sebraly tři ztráty v kuse, které vyplynuly z přemíry snahy. Trojka Svobody vteřinu pře klaksonem byla labutí písní velkého favorita. Také proto, že konto Beksy sytilo pouze šest střelců.

Dino Repeša, trenér BK JIP Pardubice: „Dnes jsme hráli špatný zápas. Prohráli jsme hlavně na doskoku. Udělali jsme moc chyb v obraně, dnes měl Hradec skvělý střelecký den, měl 32 procent úspěšnost za tři body. Musíme se zlepšit na doskoku. V pondělí se vracíme zpět do haly, máme před sebou hodně práce.”

Gilbert Abraham, trenér GBA Fio banka Jindřichův Hradec: „Jsem velmi nadšený za náš tým mladých hráčů. Toto je skvělá ukázka práce, kterou pravidelně odvádíme. Naše dvě nové posily Jordan Strawberry a Diago Quinn nám velmi pomohli. Dávali těžké střely a byli skvělí v obraně. Jsem velmi nadšený z vítězství, ale nesmíme se nechat unést, musíme dál makat, dál se zlepšovat a připravit se na další zápasy. Máme před sebou hodně práce.”