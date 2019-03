Je to souboj, ze kterého prostě není kam uhnout, ze kterého musí vyjít jeden tým v euforii a druhý ponořen do bezbřehého zklamání. Jeden takový byl k vidění ve sportovní hale v Brně-Tuřanech, kde o postup mezi čtyři nejlepší celky národní florbalové ligy bojovali hráči z Telnice a Svitav.

Samotná skutečnost, že si svitavský celek vynutil pátý duel, byla překvapením, neboť do čtvrtfinále proklouzl na poslední chvíli, zatímco jeho soupeř základní část vyhrál a jediného zástupce Pardubického kraje v soutěži si sám vybral.

Svitavští se však vypnuli ke dvěma mimořádným výkonům a sérii protáhli.

V rozhodujícím klání bojovali, seč jim síly stačily, favorit se dlouho obával o svůj osud, ve 48. minutě snižoval L. Zach na 4:2 a svitavská jiskřička naděje pořád svítila. Ještě zbývalo docela dost času.

Ne však dlouho, v závěru se projevila vysoká kvalita domácích, kteří rychle přidali další góly a dohrávalo se pod jejich taktovkou.



Svitavy ovšem zasluhují za svoje čtvrtfinálové vystoupení absolutorium.



„Za stavu 4:2 jsme ještě měli šanci vývoj zvrátit, ale bohužel jsme tíhu pátého zápasu play off neunesli a ten skončil ve prospěch soupeře. I když jsme v sérii prohráli, tak dostat ji do pátého utkání bylo pro náš mladý tým malým vítězstvím. Je to pro nás vynikající zkušenost,“ ohlíží se za čtvrtfinálovými boji kouč FbK Lubomír Kocourek.



V semifinále se Telnice utká s Rožnovem pod Radhoštěm a druhou dvojici tvoří FBC Letka proti Sokolu Brno.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD, čtvrtfinále play off, 5. zápas:

Troopers Orel Telnice – FbK TJ Svitavy 8:2 (2:1, 2:0, 4:1)

Branky: 5., 9. a 60. Knotek, 40. a 49. Budík, 30. Peška, 50. Večeřa, 54. Suchomel – 10. Prudil, 48. L. Zach. Rozhodčí: Beránek – Přibyl. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Diváci: 135. Konečný stav série: 3:2.



Svitavy: Lamař – T. Zach, Sauer, Brýdl, Kulhavý, Beneš – Šmarda, Prudil, Pakosta, L. Zach, Šincl, Richter, Husák, Vašák, Blaha, Motl.