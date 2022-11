Tuři po úvodním rozskoku na nic nečekali a pustili se do soupeře zhurta, z prvních čtyř střeleckých pokusů jim všechny čtyři propadly košem a úvodní svitavský uragán se zastavil na skóre 23:8. Jenže v těchto fázích se hosté ještě zachytili a začali dokazovat, že ani v oslabeném složení nepřijeli zápas odevzdat. Trefili několik trojek, svoji ztrátu zlikvidovali a dokonce se na okamžik ujali vedení (33:34). Byla to však jejich poslední radost v utkání. Na palubovku šla zpět základní pětka Turů a ještě do poločasu byl rozdíl na ukazateli skóre znovu dvouciferný ve prospěch domácích basketbalistů. Po změně stran se širší rotace Svitav projevovala stále výrazněji, zatímco soupeř postupem času zcela odpadl, za druhých dvacet minut dal jen 21 bodů a nakonec se musel smířit s porážkou „o padesát“. Sice vzhledem k prvnímu poločasu krutou, ale taková zkrátka byla realita na palubovce. Tuři odehráli především střelecky výtečný zápas, trojky pálili s úspěšností přes 40 procent a z dvoubodové vzdálenosti byli přesní skoro ze 70 procent. Všech deset hráčů se zapsalo do listiny střelců, Slezák z Hlobilem ozdobili svoje statistiky více než dvacetibodovým kontem.