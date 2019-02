Boj o cenné kovy i zkouška formy v krajské hale

Pardubický kraj – Atletická invaze z Pardubicka do Prahy! Poslední lednovou neděli se závodníci všech kategorií vydali do haly ve Stromovce, aby tam zabojovali o letošní přebornické tituly. Proč až do hlavního města? Důvod je nasnadě, v našem kraji odpovídající sportoviště schází.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

Co však rozhodně nescházelo, to byla chuť závodit a otestovat si aktuální formu na samém počátku atletické sezony. Prezentovalo se bezmála šest stovek atletů a atletek z klubů z celého Pardubického kraje, takže zejména v některých disciplínách bylo na dráze a v sektorech pořádně těsno. Třeba na mužské dvoustovce bylo na programu jedenáct běhů a dálkařek v kategorii žákyň bylo bezmála třicet.



K tomu je ale třeba dodat, že přebory Pardubického kraje se letos konaly s označením OPEN, to znamená, že byly otevřené i pro atlety a atletky z ostatních krajů České republiky. A ti toho také v míře dříve nebývalé využili, čímž podstatně zvyšovali jak kvalitu, tak kvalitu závodů, ovšem startovali mimo soutěž a do konečného pořadí krajského přeboru se tudíž nepočítali. Počet závodníků: 587

Počet startů: 1115 Přes takhle početné startovní pole se objevili vícenásobní přeborníci, a to především v mládežnických kategoriích. Mezi staršími žáky se takto zaskvěl pardubický talent Jiří Bruha, který k prvenství na obou sprinterských distancích přidal ještě první místo v dálkařském sektoru. Jeho vrstevnice a svitavská atletická hvězdička Eliška Červená zvolila kombinaci startů na hladké i překážkové šedesátce a ve výšce a třemi výhrami znovu prokázala svoji všestrannost, vždyť patří k nejlepším českým žákovským vícebojařkám. Třemi přebornickými tituly se v zápolení mladšího žactva mohli pochlubit nadějní pardubičtí závodníci František Socha a Karolína Urbanová.



Mezi dospělými stojí za zmínku mimo jiné představení moravskotřebovského Martina Bíny, který potvrdil, že náleží mezi špičku nejenom v rámci Pardubického kraje na běžeckém oválu. Jeho kořistí se stala jak dvoustovka, tak rovněž čtvrtka. Jinak převážně dominovali zástupci pardubických oddílů. KRAJŠTÍ ATLETIČTÍ HALOVÍ PŘEBORNÍCI PRO ROK 2019 MUŽI 60 m: Michal Pazdera (Atletika Chrudim) 7,29. 200 m: Martin Bína (AK Slovan Moravská Třebová) 22,99. 400 m: Martin Bína (AK Slovan Moravská Třebová) 50,18. 800 m: Matěj Šťovíček (Hvězda Pardubice) 2:05,92. 1500 m: Petr Nechvíl (AC Choceň) 4:17,63. 3000 m: Pavel Hladík (Hvězda Pardubice) 9:05,35. 60 m přek.: Lukáš Kuthan (AC Pardubice) 8,90. Výška: Jakub Mareček (AC Pardubice) 188. Tyč: David Ryba (AC Pardubice) 380. Dálka: Michal Borek (AK Slovan Moravská Třebová) 646. Trojskok: Jiří Vondráček (Hvězda Pardubice) 15,66. Koule: Jan Touš (Hvězda Pardubice). ŽENY 60 m: Amálie Nováková (AC Pardubice) 7,94. 200 m: Lada Vondrová (Hvězda Pardubice) 24,36. 400 m: Klára Bartošková (AC Vysoké Mýto) 58,99. 800 m: Klára Machková (Hvězda Pardubice) 2:26,94. 1500 m: Veronika Hynková (AC Pardubice) 4:51,89. 3000 m: Vendula Stránská (Jiskra Ústí nad Orlicí) 11:30,47. 60 m přek.: Kateřina Tamchynová (AC Pardubice) 8,72. Výška: Sabina Duchoslavová (AC Vysoké Mýto) 166. Tyč: Kateřina Bartakovičová (AC Pardubice) 380. Dálka: Natálie Coufalová (AC Pardubice) 556. Trojskok: Kateřina Hlávková (AC Pardubice) 11,18. Koule: Jana Kárníková (Hvězda Pardubice) 14,81. DOROSTENCI 60 m přek.: Tomáš Flekač (AC Pardubice) 8,42. Koule: Jan Doležálek (Hvězda Pardubice) 16,48. DOROSTENKY 60 m přek: Klára Bažoutová (Atletika Chrudim) 8,81. Koule: Zuzana Bačáková (AK Slovan Moravská Třebová) 10,02. STARŠÍ ŽÁCI 60 m: Jiří Bruha (Hvězda Pardubice) 7,33. 150 m: Jiří Bruha (Hvězda Pardubice) 17,75. 300 m: Petr Kasal (Hvězda Pardubice) 39,02. 800 m: Jonáš Vávra (AC Vysoké Mýto) 2:11,46. 1500 m: Daniel Novák (Atletika Chrudim) 4:48,84. 60 m přek.: Daniel Zoicas (TJ Svitavy) 9,00. Výška: Daniel Zoicas (TJ Svitavy) 171. Dálka: Jiří Bruha (Hvězda Pardubice) 607. Koule: Vít Kverek (Hvězda Pardubice) 13,01. STARŠÍ ŽÁKYNĚ 60 m: Eliška Červená (TJ Svitavy) 8,10. 150 m: Markéta Burešová (AC Vysoké Mýto) 19,54. 300 m: Markéta Křivková (ŠAK Pardubice) 42,87. 800 m: Sára Viktorie Serbousková (Českotřebovský běžecký klub Iscarex) 2:23,12. 60 m přek.: Eliška Červená (TJ Svitavy) 9,08. Výška: Eliška Červená (TJ Svitavy) 160. Dálka: Markéta Burešová (AC Vysoké Mýto) 546. Koule: Aneta Solníková (Hvězda Pardubice) 9,95. MLADŠÍ ŽÁCI 60 m: František Socha (AC Pardubice) 8,32. 150 m: Adam Juliš (Atletika Chrudim) 20,42. 300 m: Jonáš Brýdl (Jiskra Litomyšl) 45,16. 800 m: Aleš Blažek (AK Slatiňany) 2:27,59. 60 m přek.: František Socha (AC Pardubice) 9,93. Výška: Jakub Racek (Hvězda Pardubice) 145. Dálka: František Socha (AC Pardubice) 475. Koule: Jaroslav Fiala (Hvězda Pardubice) 9,27. MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 60 m: Karolína Urbanová (ŠAK Pardubice) 8,16. 150 m: Karolína Urbanová (ŠAK Pardubice) 19,93. 300 m: Veronika Červená (TJ Svitavy) 46,05. 800 m: Anna Kožíšková (Atletika Chrudim) 2:42,05. 60 m přek.: Adéla Zavoralová (Atletika Chrudim) 11,23. Výška: Karolína Urbanová (ŠAK Pardubice) 141. Dálka: Luisa Klementová (Activity Lanškroun) 447. Koule: Alexandra Kollárovičová (ŠAK Pardubice) 8,21.

Autor: Radek Halva