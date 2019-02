Gigant. Tak se přezdívá halovému atletickému mistrovství republiky juniorů a dorostu, které se konalo v Praze. Není se čemu divit, přes náročnou síť kvalifikací a limitů závodilo ve dvaapadesáti disciplínách 749 atletů a atletek ze 118 oddílů a klubů! Mezi nimi byli rovněž vyslanci z Pardubického kraje a na mistrovství zanechali výraznou stopu vyjádřenou třinácti získanými medailemi.



Tři zlaté, tři stříbrné a sedm bronzových, taková je bilance z juniorského a dorosteneckého zimního vrcholu.

K nejúspěšnějším klubům na mistrovství se zařadil AC Pardubice, jehož vyslanci vystoupili na „bednu“ celkem osmkrát. Nejcennějším kovem ozdobila svoje vystoupení na trati 3000 metrů dorostenka Veronika Hynková, časem 10:40,83 nechala všechny soupeřky daleko za sebou. A nebyl to její jediný medailový počin, na patnáctistovce přidala třetí místo (4:50,75). Další mistrovský titul do tábora AC zamířil zásluhou Tomáše Flekače, jenž prodal svoji formu v závodu dorostenců na 60 metrů překážek a zvítězil v čase 8,04.



Stříbrný počin přidala do klubové kolekce juniorka Sára Zámečníková v dálce (584) a dorostenecká štafeta 4 x 200 metrů běžící ve složení Flekač, Mikeš, Špicar, Raba (1:32,44). Dařilo se také tyčkařkám, jak dorostenka Eliška Hezká (355), tak juniorka Kateřina Bartakovičová (348) braly za svoje výkony bronz. Kov stejné hodnoty vybojoval i Matyáš Franěk, nedávný republikový šampión v sedmiboji, mezi juniory v sektoru dálkařů (692).



Několik dalších kvalitních výkonů nebylo oceněno medailovým leskem. Za zmínku stojí pátá místa juniorky Kateřiny Hlávkové v dálce (552), dorostence Jana Raby v tyči (416) či dorosteneckého trojskokana Davida Ryby (12,94).

TITUL PRVNÍM POKUSEM

Ani druhý pardubický atletický klub se nenechal zahanbit, Hvězda prožila trojnásobnou medailovou radost. Na nejvyšší příčku vystoupal Jan Doležálek, který suverénně vybojoval zlatou medaili ve vrhu koulí dorostenců. Velmi pěkný výkon 16,70 m se mu povedl hned v první sérii a svým soupeřům tak utekl o půldruhého metru.

Seriál tuzemských halových atletických šampionátů bude pokračovat o víkendu 2. a 3. března v Ostravě kategorií žactva, přičemž ani tam by region určitě nemusel zůstat medailově „na suchu“.

Druhé místo získal běžec Daniel Urban. Ten se představil na trati 800 metrů juniorů a stříbrná medaile mu náležela za čas 1:54,28. Třetí cenný kov, tentokráte bronzový, získala pro Hvězdu Pardubice juniorka Natálie Coufalová. V dálkařském zápolení předvedla v poslední sérii pokus dlouhý 575 cm, což ji vyneslo nejenom nový osobní rekord, ale i třetí příčku. Od druhého místa ji dělilo jen devět centimetrů.



Těsně pod stupni vítězů zůstala juniorka Michaela Neprašová, ta ve vrhu koulí předvedla také svoje osobní maximum. Její výkon 11,87 přinesl čtvrtou pozici. Stejné umístění patří ve vrhu koulí za pokus v délce 14,68 také dorostenci Jiřímu Šandovi. Loňský mistr ČR žáků si teprve zvyká na těžší náčiní.



„Naši mládežníci zaslouží pochvalu. Polovina z těch, kteří na mistrovství startovali, dokázali ideálně vyladit formu a z Prahy si přivezli nejen cenná umístění, ale také pěkné osobní rekordy,“ hodnotí představení závodníků Hvězdy Pardubice místopředsedkyně Jana Kárníková.

PRVNÍ DRÁHA NEVADILA

Početnou výpravu vyslal do Prahy klub AC Vysoké Mýto, jehož dres oblékla osmička atletů. A Klára Bartošková se domů vrátila coby dorostenecká vicemistryně České republiky na čtvrtce. Velice dobře si poradila se startem z nevýhodné první dráhy a v dramatickém finiši před sebe pustila pouze vítěznou Pavlu Štoudkovou z Olympu Brno. Vysokomýtská běžkyně si časem 57,47 zlepšila osobák.



Tři centimetry. Tak nicotná vzdálenost dělila od medaile další nadějnou reprezentantku vysokomýtské atletiky Justýnu Brýdlovou. Ve výšce to je ovšem často podstatné číslo a na šampionátu představovalo právě rozdíl mezi třetím a čtvrtým místem. Výkon 163 centimetrů stačil na nepopulární „brambory“, které i tak představují vynikající počin dorostenky.

ŠŤASTNÝ CENTIMETR

Výčet medailových úspěchů završuje Klára Bažoutová z Atletiky Chrudim. Ta obsadila třetí pozici ve vrhu koulí dorostenek (13,24), když čtvrtou závodnici v pořadí porazila o jediný centimetr. Navíc byla šestá na 60 metrů překážek (8,76), její kolegyně Kristýna Vaňková skončila pátá ve skoku o tyči juniorek (300) a dorostenec Michal Pazdera běžel finále na hladké šedesátce (7., 7,31).



Do TOP 10 se ve svých disciplínách podívali i závodníci Jiskry Ústí nad Orlicí (7. Vendula Stránská na 3 km dorostenek 11:20,28 a 8. David Bílek na 3 km dorostenců 9:22,77) a TJ Svitavy (7. Vojtěch Stodola ve výšce dorostenců 178). V rozběhu vypadli Martin Bína z AK Slovan Moravská Třebová na čtvrtce juniorů a dorostenka Eliška Frydrychová z AC Choceň na 400 a 800 metrů juniorek.

Zlata: Jan Doležálek – Tomáš Flekač – Veronika Hynková

Stříbra: Klára Bartošková – Daniel Urban – Sára Zámečníková

Bronzy: Kateřina Bartakovičová – Klára Bažoutová – Natálie Coufalová – Matyáš Franěk – Eliška Hezká – Veronika Hynková – štafeta AC Pardubice 4 x 200 metrů