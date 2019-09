Řeč je o svitavských florbalistech, kteří se ve druhém kole východní skupiny Národní ligy poprvé představili svým fanouškům ve sportovní hale Na Střelnici.

A docela dlouho to vypadalo, že jim zavdají důvod k radosti a spokojenosti, neboť v průběhu druhé třetiny odskočili ostravskému soupeři na 4:2 a na začátku té závěrečné na 5:3. To se psal čas 42:18, když zavěsil svoji premiérovou trefu ve svitavském dresu Máček a vše se z pohledu domácích jevilo v růžových barvách. Jenomže zbytek zápasu byl potažen černou barvou. Neschopnost ubránit hostujícího střelce Kahánka se projevila tím, že tento hráč svým čtvrtým gólem v 50. minutě vyrovnal na 5:5 a v posledních čtyřech minutách byla svitavská pohroma po dalších dvou zásazích soupeře završena úplně. „Florbal se hraje na šedesát minut, čtyřicet minut poctivé práce bohužel nestačilo," mohli domácí po odhoukání utkání jen smutně konstatovat.



Co naplat, tyto ztracené body bude záhodno nahradit opět na cizích palubovce a nejbližší příležitost k tomu dostanou Svitavy v sobotu 28. září, kdy od 19:30 nastoupí v Hluku.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD, 2. kolo:

FbK TJ Svitavy – FBC Letka Toman Finance Group 5:7

Fakta – branky: 11. a 35. Hynek, 15. Kulhavý, 25. Musil, 43. Máček – 14., 39., 45. a 50. Kahánek, 57. a 60. Hubl, 8. Toman. Rozhodčí: P. Števček – R. Števček. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:1. Diváci: 115. Třetiny: 2:2, 2:1, 1:4.



Svitavy: Pavlát – Maleček, T. Zach, Brýdl, Beneš, Kulhavý – Hynek, Prudil, Sauer, Máček, Musil, Říha, Pakosta, Vašák, Motl.

Pořadí:

1. Troopers Telnice (6), 2. FBC Hranice (5), 3. FBK Spartak Hluk (5), 4. Snipers Třebíč (4), 5. FBC Vikings Kopřivnice (3), 6. MVIL Ostrava (3), 7. FBC Letka Toman Finance Group (3), 8. FbK TJ Svitavy (3), 9. FbK Horní Suchá (1), 10. Spartak Pelhřimov (0), 11. Aligators Klobouky (0), 12. SK P.E.M.A. Opava (0).