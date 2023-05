Recept na Slunetu? Zlepšit obranu, má jasno pardubické křídlo Jan Štěrba

Téměř bez přípravy. Jak je již u play off zvykem, tak není na co čekat a čtvrtfinálová série Kooperativa NBL se rychle stěhuje. Konkrétně se čeká na přejezd pardubických basketbalistů ze své domoviny do jámy lvové v Ústí nad Labem. Na svěřence trenéra Repeši nečeká na severu Čech vůbec jednoduché pořízení, o čemž se přesvědčili v obou domácích zápasech. Beksa vstoupí do třetího utkání proti tamní Slunetě za vyrovnaného stavu 1:1 v sérii a vše je tedy otevřené.

Pardubičtí basketbalisté ve druhém čtvrtfinálovém utkání Kooperativa NBL nestačili na Slunetu Ústí nad Labem. | Foto: Milan Křiček