Když vy bílé peklo, tak my v Pardubicích červené. Šesté semifinále v barvě ohně

Všichni v červeném. Když vy přistavíte, tak my to poženem vo štok, když vy břízolit, tak my kachličky… Tato legendární hláška z filmu Slunce seno a pár facek by se dala předělat pro semifinále mezi Pardubicemi a Děčínem ve znění: Když vy bílé peklo, tak my červené! Navíc červená má k ohni o něco blíž než bílá… V hale Dašické by tak měla dominovat jedna barva, a ta bílá to nebude…

Pardubičtí fanoušci se chytají Děčín usmažit v červeném pekle. | Foto: Milan Křiček