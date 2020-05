Zkrátka „vyhladovělí“ sportovci čekají na jakoukoli možnost, jak se dostat do akce, takže každý organizátor, který se po uvolnění přísných opatření odhodlal spustit svoje aktivity, nemá problém naplnit startovní listiny po samý okraj.

REKORDNÍ ROK CO DO KVANTITY I KVALITY

Názorným příkladem budiž 12. ročník cyklistického závodu Jevíčko MTB Open, který je na programu tuto sobotu 30. května. Tento regionální podnik bude letos neobyčejný jak co do kvantity, tak kvality startovního pole.

„Absence závodů v minulých měsících pro nás znamenala mimořádný zájem bikerů. Obdrželi jsme takové množství přihlášek, že další zájemce již musíme odmítat. Účast bude skutečně rekordní,“ zdůrazňuje předseda TJ Cykloklub Jevíčko Jan Finsterle.

MTB Jevíčko Open, 12. ročník, otevřené mistrovství Pardubického kraje pro rok 2020, sobota 30. května, start 14:00, dětské závody od 14:15.

Závod se dokonce pojede po rychlé dohodě s krajským svazem cyklistiky oficiálně jako otevřené mistrovství Pardubického kraje MTB (původně měl mít tento status závod v Chrudimi, ale ten byl zrušen). O krajské tituly budou bojovat jezdci žákovských, kadetských, juniorských a dospělých kategorií z klubů registrovaných u Svazu cyklistiky Pardubického kraje, kteří jsou držiteli licence pro rok 2020. Mistrovské výsledky přitom budou vyhodnoceny samostatně bez dopadu na „hobbíky“.

O POŘÁDNĚ ČLENITÝ TERÉN NEBUDE NOUZE

Na startu v Jevíčku se objeví bikeři zvučných jmen s řadou úspěchů na kontě, mimo jiné několikanásobný mistr republiky na horském kole Pavel Boudný.

Pro ně i pro ostatní startující budou připraveny tři varianty tras: 22 km (nižší obtížnost určená zejména pro začínající cyklisty), 37 km (660 nastoupaných metrů) a 64 km (1100 nastoupaných metrů).

Závod povede rozmanitými přírodními partiemi malebného regionu Malé Hané, chybět nebudou náročná stoupání, sjezdy, technické pasáže, prostě nic, co ke kvalitnímu MTB podniku patří. Pojede se po asfaltu, šotolině, zpevněných lesních a polních cestách.

Jevíčští pořadatelé nezapomínají ani na nejmenší adepty cyklistiky, takže neodmyslitelnou součástí 12. ročníku jsou rovněž zápolení dětí od 6 do 12 let. Centrem sobotního závodu bude zadní trakt Základní školy Jevíčko (ulice K. H. Borovského).

Závod míru nejmladších 2020

Jevíčský Cykloklub je od roku 1977 pořadatelem Závodu míru nejmladších, mezinárodního silničního etapového klání kadetů. To patří mezi nejvýznamnější podniky svého druhu v Evropě a na listině jeho vítězů najdeme řadu později úspěšných profesionálních jezdců na čele se světovou superhvězdou Peterem Saganem (jevíčským vítězem z roku 2006). Letošní 44. ročník musel být z tradičního květnového termínu přeložen a nově by se měl uskutečnit od 4. do 6. září.