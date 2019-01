Svitavy – Basketbalisté pokračují v přípravě na Mattoni NBL.

K prvnímu domácímu přátelskému utkání si pozvali účastníka slovenské nejvyšší soutěže a jeho průběh ukázal, že je před ostrým startem nové sezony čeká ještě mnoho práce.

Qanto Tuři Svitavy – BC Prievidza 63:73 (17:17, 31:36, 39:52). Body: Kyles 16, Macela 11, Moravec 10, Jelínek 8, Teplý 5, Harčár 5, Sedlák 3, Sehnal 2, Šindelář 2, Andres 1 – Klarič 20, Field 16, Lopičič 10, Batina 8, Willis 8, Plannthin 8, Brliť 3.

Kromě amerického nováčka Kornowskiho, který se k týmu připojí tento týden, nastoupili Tuři v plné síle a v první čtvrtině se jim nedařilo zastavit hostujícího střelce Klariče, který se prakticky sám staral o to, že skóre bylo stále vyrovnané.

To platilo také ve druhé části, jejíž závěr ovšem domácím hrubě nevyšel a velmi lehce se dostali do pětibodového manka (31:36). To by ještě nemuselo znamenat nic hrozného, ale po změně stran si Svitavští vybrali hluchý střelecký úsek.

Za celou třetí čtvrtinu dali pouze osm bodů, náskok slovenského soupeře, který přitom střeleckou úspěšností také právě nevynikal, rázem narostl do dvouciferné podoby a to byla klíčová fáze duelu. I když se domácí s blížícím se závěrem přece jenom trochu rozstříleli, tak se zpátky do zápasu už nevrátili.

O jejich mizérii při střelbě názorně vypovídá bilance trojek, kdy ze šestadvaceti pokusů proměnili jen tři (!). Nejlépe mířil nový muž v sestavě David Kyles, přes deset bodů se ještě dostali Moravec a Macelou.

Další herní testy čekají Tury v závěru tohoto týdne, kdy se představí na palubovce Zlína a pak ve slovenské Handlové.