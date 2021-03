Po sobotním sprintu se k tématu vyjádřila rovněž Markéta Davidová: „Při sprintu už byly tratě lepší než ve dnech předtím, ale je pravda, že sněhy jsou na trati opravdu rozdílné.“

Davidová rovněž uznala, že i při jedné chybě by měla být výš než na dvanácté příčce s téměř čtyřicetisekundovou ztrátou na první místo. Pociťovala problémy s během. „Pořád se trochu pereme s materiálem a bohužel se to odráží na výsledcích,“ připustila upřímně. „Moc si s tím nevím rady a trochu mě to štve.“

K problémům s materiálem se vyjadřoval během sezony i trenér Ondřej Rybář. Uvedl, že jsou rezervy v komunikaci s firmami. „To přesně nevím,“ krčí rameny Davidová. „Ale firmy mají určitě nějakou hierarchii a sledují, jak týmy a jednotlivci jezdí. Pochopitelně nebudou nejlepší lyže dávat těm, kteří jezdí čtyřicáté padesáté místo, když tam mají lidi schopné vyhrávat každý závod. Úplně ale do toho nevidím.“

Zatím nepomohl ani nedávný titul mistryně světa. „Osobně si na péči nemohu stěžovat vůbec, ale neumíme se s tím pořád nějak vypořádat a je to občas boj. Nejsem sice nějaký extra odborník na lyže, ale co je dobrý skluz, to poznám,“ uzavřela s úsměvem ožehavé téma česká jednička.