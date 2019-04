Naposledy před domácím publikem v dlouhodobé části nejvyšší soutěže basketbalistů. To platí pro pardubcký i svitavský celek.

Sobota 18:00: BK JIP Pardubice (4. místo, 19 výher, 15 proher) – Sluneta Ústí nad Labem (7. místo, 17 výher, 17 proher)

Přes výhru nad Pandami nejede vlak. Tedy pokud chtějí pardubičtí začínat čtvrtfinálové boje doma. A soupeř přijíždí ještě s vyšší motivací – odvrátit hrozbu předkola.

„Ústí má vyvážený tým, s kvalitními hráči na perimetru i pod košem. Pro nás to bude opět o čtyřiceti minutách maximálního soustředění. Nelze se zaměřit jen na jednoho hráče, musíme být připraveni bránit všechny hráče, kteří budou v danou chvíli na palubovce. Sluneta může mít klidně pět hráčů v dvouciferných číslech, pokud jde o body. Kromě vždy důležitých faktorů, jakými jsou doskok a eliminace ztrát, také nesmíme umožnit volné střely kvalitním střelcům,“ zdvihá varovný prst pardubický trenér Levell Sanders.

„Sice jsme Ústí třikrát porazili, ale nikdy to nebylo po jednoznačném průběhu. V domácím zápase jsme si pomohli naší přechodovou fází, kdy jsme byli schopni rychle zaútočit a dát jednoduchý koš jak po doskoku, tak po inkasovaném koši. Rádi bychom na to navázali, ale samozřejmě víme, že Ústí také stále hraje o hodně,“ doplňuje pivot Kamil Švrdlík.

Sobota 18:00: Dekstone Tuři Svitavy (2. místo, 21 výher, 13 proher) – BK Opava (6. místo, 17 výher, 17 proher)

Plán je jasný – vyhrát a bez ohledu na okolnosti si zajistit druhé místo. O ničem jiném svitavští Tuři ani neuvažují.

„Musíme se soustředit na zajištění opavského přechodu na útočnou polovinu a také si pohlídat střelce zpoza tříbodového oblouku. I přes momentální marodku a nepřesvědčivé výkony jdeme do boje cílem udělat vše pro vítězství,“ říká asistent trenéra Lukáš Pivoda.

„Víme, že náš herní projev teď není dobrý, ale s Opavou jsme připraveni ukončit šňůru proher. Zbývá jeden krok k tomu, abychom skončili po základní části druzí, a věřím, že to zvládneme urvat,“ dodal pivot Šimon Puršl.“

Poplach to není, varování ovšem ano

Závěr skupiny A1 svitavským basketbalistům nevychází. Aktuálně nasčítali čtyři porážky za sebou a zejména nad posledními dvěma fanoušci pozvedli obočí. Ne, že by byla ostuda prohrát s Děčínem, ale takové zápasy Tuři nebyli zvyklí ztrácet. Schopnost dovést utkání k výhře, nedat soupeři „čuchnout“, udržet i těsný náskok, odrazit úsilí soupeře, vytasit se s nečekanou zbraní, to vše je zdobilo a vyneslo až na druhé místo. A najednou v Brně vedou nějakých šest minut před koncem o osm bodů a odcházejí poražení? Stále je více než pravděpodobné, že druzí skončí, ale mávnout rukou nad jejich nynější nepohodou také nelze. Je potřeba mít na paměti, že role Turů se změnila, že z týmu, který mohl překvapovat, se stali favority, že čtvrtfinále pro ně určitě není splněným cílem sezony. Jakoby na ně tlak zvýšeného očekávání pozvolna začínal doléhat. A to by nebylo dobře. Hned dnešní zápolení proti Opavě je dobrou příležitostí dát zapomenout na předchozí křečovité a nervózní výkony a dokázat, že patří na ligové výsluní právem. (rh)