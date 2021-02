Reprezentační přestávka je pro basketbalové kluby vítanou příležitostí občerstvit síly, doléčit případná zranění a soustředit se na start nadstavbové části Kooperativa NBL. Ta bude odehrána v docela kvapíkovém tempu od posledního víkendu v únoru do začátku dubna.

Ilustrační foto. | Foto: František Renza

Deset kol ve skupině A1 nemůže nic změnit na tom, že šestice Nymburk, Opava, Kolín, Brno, USK Praha, Pardubice má jistou účast ve čtvrtfinále play off. Půjde zde tedy „jen“ o umístění a nasazení do vyřazovacích bojů, což ovšem může mít pro ambice jednotlivých týmů zásadní význam. TOP čtyřka je pro ně prvotním cílem a Beksa k jeho splnění nemá úplně blízko, na průběžné šestém místě je o tři výhry pozadu za nejbližším konkurentem. Ale rozhodně stojí za to se porvat o každou pozici, ve vyřazovacích bojích se to může hodit.