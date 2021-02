Blíže jsou k tomu Pardubice, plamínek naděje udržují při životě také Svitavy.

Sobota, 18.00: NH Ostrava (11. místo, 5/16) – BK JIP Pardubice (6. místo, 10/11).

Duel, který může vyřešit vše. Vítězství zajistí Bekse horní šestku bez ohledu na cokoli dalšího. Je favoritem, ovšem tato role bývá ošidná.

„Karty jsou rozdané jasně. Výhra nás posune do skupiny A1, kdežto porážka by znamenala čekání a doufání v cizí pomoc, což však nechceme dopustit. Hodně se budeme soustředit na vstup do utkání, také si nesmíme dovolit vypadnout z role, jako se nám to stalo naposledy doma s Hradcem Králové. Nejvyšší prioritou je dojít si pro vítězství. Ostrava je doma stoprocentně nebezpečnější než na soupeřových palubovkách, takže si uvědomujeme, že nás čeká těžké utkání,“ říká pardubický kouč Adam Konvalinka. Na adresu nové huti dodal: „Naší snahou bude ztížit role především Alleynovi, což je klasický Američan, který má rád balón a zakončuje, a Bohačíkovi, aby svými útočnými doskoky nevytvářel pro svůj tým další šance ke skórování.“

„Důležité bude, abychom začali hrát hned od začátku dostatečně agresivně a rychle. Ostrava je sice předposlední, ale rozhodně nemůžeme vůbec nic podcenit. Pro nás to bude po dlouhé době venkovní zápas, navíc v Ostravě se vždycky hraje těžce. Všichni ale dobře vnímáme, co je ve hře, všichni jsme jednoznačně namotivovaní uspět,“ říká s odhodláním křídelník Josef Potoček.

Sobota, 18.00: Dekstone Tuři Svitavy (7. místo, 9/12) - Basket Brno (5. místo, 12/9).

Tuři jsou jediní, kdo mohou Pardubice z TOP 6 ještě vystrnadit. K tomu musí zvítězit a současně doufat v porážku svého konkurenta v Ostravě. Jinak skončí v nadstavbě A2. Šance je nevelká, ale stojí za to o ni zabojovat.

„Brno se prezentuje agresivní obranou a rychlým přechodem do útoku, kde hraje velmi organizovaně. Perimetru velí rozehrávač Půlpán, kterému zdatně sekunduje střelec Farský a mladík Bálint. Pod košem se soupeř opírá zejména o Puršla, Krakoviče a Bulhara Georgieva. Na cestě za vítězstvím a teoretickou šancí na postup do skupiny A1 budeme muset předvést disciplinovaný výkon na obou stranách hřiště a nechat na domácí palubovce všechno,“ je si vědom trenér Turů Lukáš Pivoda.

„Proti Brnu se pokusíme navázat na zlepšený výkon ze zápasu v Děčíně. Všichni víme, že pokud chceme mít naději postoupit do skupiny A1, tak musíme vyhrát. Čeká nás těžký zápas, ale věřím, že ho zvládneme,” potvrzuje rostoucí svitavské sebevědomí kapitán Roman Marko.